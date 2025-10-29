Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chỉ 1 tháng, xuất khẩu sầu riêng chạm mốc kỷ lục 1 tỉ USD

Chí Nhân
Chí Nhân
29/10/2025 07:12 GMT+7

Trong tháng 9, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt con số cao kỷ lục 1 tỉ USD. Dự báo cả năm 2025 có thể chạm và vượt mức 3,5 tỉ USD.

Số liệu chính thức từ Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 9, xuất khẩu sầu riêng đạt 972 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó đưa kim ngạch lũy kế 9 tháng lên gần 2,8 tỉ USD, thấp hơn 1,7% so với năm trước.

Chỉ 1 tháng, xuất khẩu sầu riêng chạm mốc kỷ lục 1 tỉ USD - Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tăng vọt trong tháng 9 và đạt kỷ lục 1 tỉ USD

ẢNH: CHÍ NHÂN

Sự tăng trưởng ngoạn mục này nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc với kim ngạch đạt 960 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng từ thị trường này đạt gần 2,6 tỉ USD tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhiều thị trường quan trọng khác vẫn tăng trưởng 2 con số như: Papua New Guinea, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc… Đáng chú ý là sự tăng vọt từ thị trường Malaysia với 657% và đạt con số trên 2 triệu USD. Malaysia cùng với Indonesia, Thái Lan là những nước nổi tiếng với các sản phẩm sầu riêng thơm ngon nhưng vẫn nhập sầu riêng của Việt Nam vì sản phẩm có quanh năm.

Trong khi đó, nước nhập khẩu sầu riêng lớn thứ 2 của Việt Nam trong năm 2024 là Thái Lan hiện tại sụt giảm mạnh khi tháng 9 chỉ đạt 370.000 USD, giảm đến 99% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đạt 34 triệu USD, giảm 75% so cùng kỳ năm 2024. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do trước đây Thái Lan tiêu thụ mạnh sản phẩm sầu riêng đông lạnh của Việt Nam nhưng năm nay chúng ta đã ký nghị định thư với Trung Quốc nên thị trường này đã "hút hàng" khiến xuất khẩu sang Thái Lan giảm.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho hay, trong nhiều năm qua, tháng 9 luôn là đỉnh điểm của hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Nguyên nhân là vào chính vụ thu hoạch ở Tây nguyên - vùng trồng lớn nhất Việt Nam. Về mặt thị trường, thời điểm này trùng với các đợt lễ lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là Tết Trung thu và quốc khánh (1.10). Năm nay, thêm một yếu tố là vào đầu năm, Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng khiến thị trường khan hiếm sầu riêng; đến giữa năm mới nới kiểm định trùng vào đợt thu hoạch rộ ở Tây nguyên khiến lượng hàng xuất khẩu tăng vọt. Dù đang có khó khăn về mặt thị trường nhưng với đà tăng trưởng này, dự báo xuất khẩu cả năm có thể đạt 3,5 tỉ USD.

Xem thêm bình luận