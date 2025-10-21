Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sầu riêng tăng vọt, xuất khẩu rau quả sẽ lập kỳ tích mới

Chí Nhân
Chí Nhân
21/10/2025 14:38 GMT+7

Xuất khẩu sầu riêng quay đầu tăng mạnh trong những tháng cuối năm giúp ngành rau quả tăng tốc và dự báo cả năm sẽ chinh phục cột mốc kỷ lục 8 tỉ USD.

Vụ thu hoạch rộ sầu riêng ở Tây nguyên trong 3 tháng nay đã giúp cả ngành rau quả tăng vọt và hứa hẹn lập nên kỳ tích mới với con số kỷ lục 8 tỉ USD. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), ước tính sơ bộ trong tháng 10 xuất khẩu rau quả ước đạt 919 triệu USD, tăng đến 77% so với cùng kỳ năm 2024. Nâng tổng kim ngạch trong 10 tháng vượt 7 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng quay đầu tăng vọt, xuất khẩu rau quả sẽ lập kỳ tích mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo chợ đầu mối rau quả ở Bắc Kinh khen ngợi chất lượng sầu riêng Việt Nam

ẢNH: N.ĐẶNG

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, dự báo: Với đà tăng trưởng như hiện nay, xuất khẩu rau quả cả năm 2025 sẽ vượt 8 tỉ USD và tiếp tục lập nên kỳ tích mới của ngành. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này nhờ hoạt động xuất khẩu sầu riêng phục hồi tốt trong những tháng cuối năm.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn vì chất vàng O và Cadimi; kéo giảm kim ngạch xuất khẩu cả ngành rau quả. Tuy nhiên, từ tháng 6 xuất khẩu sầu riêng đã quay đầu tăng giúp ngành rau quả nhanh chóng trở lại "đường đua". Đặc biệt, trong 3 tháng cao điểm từ tháng 8 - 10, khi khu vực Tây nguyên vào vụ thu hoạch rộ vụ sầu riêng giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng vọt. Trong tháng 8 xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 600 triệu USD và tháng 9 khoảng 1 tỉ USD.

"Hiệp hội vừa có chuyến khảo sát thị trường ở Trung Quốc trong những ngày đầu tháng 10. Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, nơi phân phối hàng đi nhiều tỉnh thành khác ở Trung Quốc. Lãnh đạo chợ này khen sầu riêng Việt Nam rất ngon và còn nhiều dư địa để phát triển. Ngoài ra, nhu cầu của Trung Quốc với nhiều loại trái cây Việt Nam còn rất lớn. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường rau quả khổng lồ này, chúng ta cần phải đảm bảo tốt về chất lượng theo yêu cầu thị trường", ông Nguyên thông tin.

Xem thêm bình luận