Xuất khẩu rau quả tăng vọt, đạt kỷ lục 1,3 tỉ USD chỉ trong 20 ngày

Số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan cho biết, trong tháng 9 xuất khẩu rau quả đạt con số kỷ lục 1,29 tỉ USD, tăng đến 41% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng ước đạt 6,1 tỉ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.



Xuất khẩu sầu riêng tăng tốc giúp rau quả tăng trưởng trở lại ẢNH: CHÍ NHÂN

Đây là con số khiến nhiều người bất ngờ vì tháng 9 mới qua được 20 ngày, nên kết quả chính thức của cả tháng có thể còn cao hơn. Qua đó mở ra triển vọng xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt kỷ lục 7,1 tỉ USD của năm 2024.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết: Vụ thu hoạch rộ sầu riêng ở khu vực Tây nguyên - vùng trồng lớn nhất nước ta, lại trùng vào nhiều dịp Tết Trung thu, lễ quốc khánh của Trung Quốc nên sản lượng dự báo tăng mạnh. Những năm trước, giá sầu riêng ở mức cao nên số lượng người tiêu dùng Trung Quốc tiếp cận sản phẩm này còn hạn chế. Năm nay, giá sầu riêng có tính cạnh tranh hơn, nhờ vậy, số lượng khách hàng tiếp cận được mở rộng. Điều này cũng giúp kim ngạch xuất khẩu sầu riêng gia tăng. Bên cạnh sản phẩm sầu riêng tươi, Việt Nam còn có sản phẩm sầu riêng đông lạnh.

"Ngoài sầu riêng, nhiều mặt hàng rau quả khác cũng đang tăng trưởng tốt như chuối, xoài, bưởi, mít, chanh leo… Với đà tăng trưởng như hiện tại, xuất khẩu rau quả trong năm 2025 có thể đạt mốc 8 tỉ USD", ông Nguyên dự báo.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 9 đạt 234 triệu USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đạt 1,9 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, sau 9 tháng, rau quả xuất siêu đạt 4,2 tỉ USD