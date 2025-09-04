Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sầu riêng, quả vải Việt Nam tăng vọt ở quốc đảo Papua New Guinea, vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
04/09/2025 19:05 GMT+7

Trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực của sầu riêng Việt Nam, quốc đảo Papua New Guinea đứng thứ 5 và là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong 7 tháng qua. Vì sao quốc đảo này 'mê' sầu riêng Việt Nam?

Theo Cục Hải quan, tính đến hết tháng 7.2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,2 tỉ USD, so với cùng kỳ năm 2024 giảm 25%. Đáng chú ý, thị trường chủ lực Trung Quốc vừa tròn 1 tỉ USD, giảm trên 28% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, thị trường quan trọng thứ 2 là Thái Lan đạt 33 triệu USD, giảm đến 49%.

Sầu riêng, quả vải Việt Nam tăng vọt ở quốc đảo Papua New Guinea, vì sao?- Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt 1,2 tỉ USD sau 7 tháng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngược lại, thị trường Papua New Guinea tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm 5 thị trường chủ lực với 146% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt giá trị 23 triệu USD. Các thị trường quan trọng khác như Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Úc tăng trưởng 2 con số.

Papua New Guinea - quốc đảo thuộc châu Đại Dương, trong nhiều năm qua luôn là một trong 10 thị trường xuất khẩu chính của sầu riêng Việt Nam và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), những năm gần đây quốc đảo này thu hút rất nhiều khách du lịch và người nước ngoài lui tới làm ăn, sinh sống. Đặc biệt, trong số này có du khách người Trung Quốc, đây có thể là một phần nguyên nhân của việc xuất khẩu sầu riêng của chúng ta vào thị trường này tăng mạnh.

Thêm một dẫn chứng thú vị khác, quốc đảo Papua New Guinea cũng là nước nhập khẩu quả vải Việt Nam lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Trong 7 tháng qua, xuất khẩu vải vào nước này tăng tới 20.590% so cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,1 triệu USD; trong khi thị trường Trung Quốc đứng thứ 1 với 56 triệu USD và thị trường Úc đứng thứ 3 với chỉ 2,3 triệu USD, Pháp đứng thứ 4 với 2 triệu USD và Mỹ xếp thứ 5 với 1,6 triệu USD.

Tính đến hết tháng 8.2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 4,6 tỉ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chính của rau quả Việt Nam lần lượt là Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc.

