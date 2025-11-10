Philippines áp thuế nhập khẩu gạo mới từ năm 2026

Theo báo chí Philippines, mức thuế nhập khẩu gạo 15% hiện tại sẽ áp dụng đến hết năm 2025. Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. đã quyết định áp dụng chính sách thuế nhập khẩu gạo mới từ 1.1.2026. Thuế mới sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo sự biến động tỉ giá, với mức thuế tối thiểu là 15% và tối đa lên đến 35%. Cụ thể, khi tỉ giá biến động 5% thì thuế cũng sẽ điều chỉnh tăng tương ứng.



Philippines sẽ áp dụng chính sách thuế mới với gạo nhập khẩu ẢNH: CHÍ NHÂN

Chính sách này được cho là để tránh tình trạng đẩy giá gạo nhập khẩu lên quá cao ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Theo tính toán, nếu áp dụng mức tăng thuế 35% thì giá gạo nhập khẩu có thể tăng thêm khoảng 65 - 80 USD/tấn và góp phần gia tăng lạm phát. Tuy nhiên, mức thuế quá thấp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo nội địa.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển của Philippines cho biết, lệnh cấm nhập khẩu gạo chỉ là tạm thời và vấn đề an ninh lương thực cần có thêm những công cụ khác nhau. Philippines đang thiết lập một hệ sinh thái bền vững hơn cho ngành lúa gạo và ngành thực phẩm nói chung.

Tính đến cuối tháng 8.2025, thời điểm trước khi cấm nhập khẩu gạo thì Philippines đã nhập khoảng 3,6 triệu tấn, tương đương mức trung bình của nhiều năm trước nhưng thấp hơn khoảng 1,2 triệu tấn so với năm 2024. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2025 Philippines vẫn là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với số lượng có thể lên đến 5 triệu tấn. Tuy nhiên, nhờ sản lượng lúa nội địa cải thiện nên giữa tháng 8 vừa qua nước này bất ngờ tuyên bố ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày; đến thời điểm này đã hết thời hạn cấm nhưng vẫn chưa nhập khẩu trở lại.

Các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, việc ban hành chính sách thuế mới được xem là bước chuẩn bị để mở cửa nhập khẩu gạo trở lại. Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo lớn nhất cho Philiipines, chiếm tỷ trọng trên 70% lượng gạo nhập khẩu của nước này. Gạo Việt Nam có lợi thế về chất lượng và giá cả nên được tiêu thụ mạnh tại Philiipines.