Thị trường Philippines vẫn 'bất động' nhưng giá gạo Việt Nam khó giảm thêm

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Philippines sẽ hết hiệu lực trong hôm nay nhưng chưa có chính sách mới nào thay thế; dù trước đó có nhiều đề xuất được đưa ra như gia hạn thêm 30 ngày và tăng thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, những ngày gần qua, báo chí Philippines dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp nước này cho biết "cần thu thập số liệu đầy đủ và phân tích cẩn thận" trước khi đề xuất chính phủ ban hành chính sách mới. Nguyên nhân vì năng suất lúa vừa qua không cao như dự báo và ảnh hưởng thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản lượng. Khả năng chỉ đủ dùng trong 30 ngày và sẽ thiếu hụt trong tháng 12 năm nay.



Thị trường Philippines vẫn 'bất động' dù lệnh cấm nhập khẩu gạo hết hiệu lực khiến thị trường thế giới tiếp tục ảm đạm ẢNH: CÔNG HÂN

Phân tích về thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, chuyên gia của Tập đoàn Olam Agri, cho rằng lượng gạo thiếu hụt trong năm nay khoảng 3 triệu tấn. Thuế nhập khẩu vào Philippines phải là 15%, nếu tăng lên 35% sẽ khiến giá nhập khẩu sẽ tăng khoảng 60 - 80 USD/tấn.

Trong khi thị trường Philippines "bất động" khiến giá gạo thế giới giảm phổ biến giảm từ 5 - 6 USD trong 10 ngày qua. Giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Việt Nam khoảng 373 USD/tấn, cao hơn Thái Lan và Ấn độ từ 15 - 16 USD. Còn gạo thơm của Việt Nam dao động quanh mức 430 USD/tấn, gạo Jasmine 480 USD/tấn.

Một số các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cường xuất khẩu sang các thị trường truyền thống khác như Trung Quốc, Trung Đông, châu Phi. Tại châu Phi, Bờ Biển Ngà và Ghana là những nhà mua hàng lớn. Nhờ các thị trường này nên hoạt động xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua vẫn tốt với lượng khoảng 500.000 tấn mỗi tháng. "Từ tháng 8, khi Philippines thông báo ngừng nhập khẩu, giá gạo đã bắt đầu giảm. Do ở mức rất thấp so với các năm trước nên giá gạo Việt Nam khó có khả năng giảm thêm", ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), nhận định.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết: Tính đến ngày 15.10, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 7 triệu tấn gạo và dự kiến cả năm đạt khoảng 8 triệu tấn; vượt Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu số 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ.