Giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, vì sao?

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam có tuần thứ 2 tăng liên tiếp, trong tuần này mức tăng lên đến 15 USD/tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tuần này, giá gạo thơm đạt mức cao nhất 465 USD/tấn, tăng từ 5 - 15 USD/tấn tùy loại; còn gạo Jasmine cũng tăng 3 USD lên 503 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 379 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, giá gạo tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm vì đang giai đoạn giáp vụ. Bên cạnh đó, tranh thủ giá gạo đang ở mức tốt nên các nước châu Phi cũng tăng mua trở lại. Một yếu tố quan trọng khác là các đơn vị xuất khẩu đang chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ thị trường chủ lực Philippines, được dự báo sẽ sớm mở cửa nhập khẩu gạo trở lại.

Nhiều doanh nghiệp ĐBSCL tin rằng, lệnh cấm nhập khẩu gạo của Philippines sẽ kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến là 60 ngày. Điều đó càng được củng cố khi đầu tuần này, ông Francisco Tiu Laurel Jr., Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines phát biểu trước Quốc hội rằng sản lượng lúa năm nay chỉ khoảng 20,09 - 20,39 triệu tấn (12,6 - 12,8 triệu tấn gạo), không đạt mức 20,46 triệu tấn như các dự báo. Tuy nhiên, con số dự báo này vẫn cao hơn sản lượng của năm 2024 là 19,09 triệu tấn lúa.

Trước đó, Chính phủ Philippines đã ra lệnh tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ ngày 1.9 đến ngày 31.10.2025, nhằm hỗ trợ giá cho nông dân trồng lúa nội địa. Lệnh cấm áp dụng với các lô hàng rời cảng xuất đi trước ngày 31.8 của nước xuất khẩu và cập cảng của Philippines trước ngày 15.9. Cập nhật của Cục Công nghiệp thực vật Philippines (BPI) cho biết: Tính đến ngày 11.9, đã nhập khẩu 3,1 triệu tấn gạo; trong số này có 2,47 triệu tấn nhập từ Việt Nam chiếm 79%, kế đến là Myanmar đạt trên 340.000 tấn, Thái Lan 164.000 tấn, Pakistan 76.344 tấn và Ấn Độ gần 20.000 tấn.

Bên cạnh Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan cũng đồng loạt tăng. Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), gạo tiêu chuẩn 5% tấm tăng 7 USD lên 379 USD/tấn, gạo Jasmine tăng 13 USD lên 598 USD/tấn, các loại gạo đặc sản Hom Mali tăng từ 25 - 39 USD lên mức 1.148 - 1293 USD/tấn. Giá gạo Thái Lan tăng trở lại do đồng tiền của nước này mạnh lên so với USD. Bên cạnh đó, Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo thơm đặc sản từ Thái Lan. Ngoài ra, Thái Lan cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào thị trường khó tính nhất thế giới là Nhật Bản.

Trong khi đó, giá gạo của Ấn Độ tiếp tục giảm do tồn kho tăng. Tính đến cuối tháng 8, lượng gạo tồn nằm trong kho dự trữ do nhà nước quản lý lên đến 48,2 triệu tấn; tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và là con số cao lịch sử. Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ dự báo lượng gạo xuất khẩu sẽ tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 22,5 triệu tấn trong năm 2025.