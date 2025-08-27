Giá gạo Việt Nam giảm mạnh trước thời điểm Philippines ngưng nhập

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 389 USD/tấn, giảm 10 USD so với tuần trước. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn Thái Lan 35 USD, Ấn Độ 13 USD và Pakistan 36 USD.

Giá gạo giảm mạnh do sắp đến ngày thị trường chủ lực Philippines tạm ngưng nhập ẢNH: CHÍ NHÂN

Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL cho biết, giá các loại gạo thơm cũng giảm đáng kể như gạo OM5451 còn 420 - 430 USD/tấn, OM18 xuống 450 - 460 USD/tấn, giảm khoảng 15 USD so với tuần trước. Nguyên nhân là do thị trường chủ lực Philippines sẽ tạm ngưng nhập khẩu gạo kể từ ngày 1.9.2025, thời gian kéo dài 60 ngày. Thông tin này tác động đến tâm lý của các nhà nhập khẩu Trung Quốc và châu Phi khiến họ giảm mua, đẩy thị trường trầm lắng. Hiện Việt Nam đã cơ bản kết thúc vụ hè thu nên nguồn cung không còn nhiều nên không chịu áp lực tồn kho như các đối thủ Thái Lan và Ấn Độ.

Thông tin từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), sản lượng lúa của nước này trong 6 tháng đầu năm 2025 vượt 9 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa kể tới tháng 9 - 10 nước này cũng bước vào vụ thu hoạch rộ vụ lúa chính trong năm. Việc tạm ngưng nhập khẩu nhằm mục đích tăng giá thu mua lúa gạo nội địa cho nông dân địa phương nhưng cũng khiến giá gạo trên thị trường tăng nhanh.

Bất chấp động thái trên, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, Philippines vẫn sẽ là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2025 với sản lượng đến 4,9 triệu tấn. Trong 7 tháng qua, Philippines cũng là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiến đến 43%. Gạo Việt Nam được người tiêu dùng Philippines ưa chuộng nhờ chất lượng tốt và giá cạnh tranh.

Tại Thái Lan, số liệu của Bộ Thương mại nước này cho thấy, tính đến hết tháng 7.2025, xuất khẩu gạo đạt 4,3 triệu tấn, giảm 25%; kim ngạch gần 2,7 tỉ USD, giảm trên 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dù xuất khẩu rất khó khăn nhưng phấn đấu đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Trung Đông và Nhật Bản nhằm đạt 7,5 triệu tấn trong năm 2025.

Trong khi đó, tính đến hết tháng 7, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,5 triệu tấn và kim ngạch 2.8 tỉ; tăng 3% về lượng nhưng giảm 16% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.