Lên sàn 'chốt đơn' gạo ngon nhất thế giới

Số hóa nông sản Việt để đi xa hơn

Vào 9 giờ 30 phút ngày 25.10, "Táo quân" Tự Long sẽ livestream bán gạo trên kênh TikTok Hello Vietnam để bán gạo "ngon nhất thế giới - ST25". Ngoài NSND Tự Long và MC Mai Phương, phiên livestream còn có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đây là một trong những hoạt động nổi bật tại Tuần lễ nông sản Việt 2025 diễn ra từ ngày 24 - 25.10 tại Hà Nội, do Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức.

Trong chương trình này, có 3 thương hiệu gạo được giới thiệu và chào bán gồm ST25 lúa tôm, ST25 ruộng rươi và gạo Điện Biên gặt non. Người tiêu dùng theo dõi có cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi đặc biệt, nhờ chính sách đặc biệt từ ban tổ chức. Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Thị trường tiêu thụ gạo ảm đạm do nguồn cung dồi dào ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường, cho biết phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số. Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt. Trong phiên livestream này, người tiêu dùng không chỉ tương tác, giao lưu trực tiếp tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể "chốt đơn" ngay những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi hấp dẫn. "Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25, niềm tự hào của gạo Việt, mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước", ông Linh lạc quan.

Tại sự kiện Tuần lễ nông sản Việt diễn ra tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường còn cho ra mắt "Bản đồ nông sản Việt". Bản đồ này sẽ giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh thành, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối. Không chỉ giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang dấu ấn đặc trưng của từng địa phương mà còn tạo nền tảng cho quá trình hoàn thiện, mở rộng dữ liệu nông sản quốc gia trong thời gian tới. "Bản đồ là kho dữ liệu về nông sản Việt trên nền tảng số, phục vụ quảng bá và phát triển thị trường. Hoạt động này cho thấy sự linh hoạt, đổi mới trong phương thức quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu và giá trị của nông sản Việt trong kỷ nguyên số", ông Trần Hữu Linh thông tin.

Trong giai đoạn đầu triển khai, bản đồ nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. Trong các giai đoạn tiếp theo, Sở Công thương các địa phương là cơ quan lựa chọn danh mục các sản phẩm giới thiệu trong bản đồ nông sản Việt trên cơ sở bảo đảm tiêu chí về chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền. Bản đồ nông sản Việt hướng tới mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, cập nhật, và minh bạch về sản phẩm nông sản Việt gắn kết nông dân - doanh nghiệp với người tiêu dùng, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Việt trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Mỗi sản phẩm xuất hiện trên bản đồ không chỉ phản ánh chất lượng và uy tín, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần lao động và dấu ấn đặc trưng của từng vùng đất trên dải đất hình chữ S.

Xuất khẩu gạo vẫn phập phồng

Chương trình quảng bá gạo và nông sản Việt nói chung được xem là hoạt động tích cực trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo tiếp tục "đóng băng". Thị trường tiêu thụ lớn nhất của hạt gạo VN là Philippines vẫn chưa có động thái mới dù lệnh cấm nhập khẩu sắp hết hiệu lực vào ngày 31.10 tới. Bên cạnh đó, nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 toàn cầu là Indonesia vừa thông tin sản lượng lúa năm 2025 tăng 12,4%, thặng dư 4 triệu tấn và đến hết năm nay không cần nhập khẩu gạo. Sự ảm đạm của khách mua khiến giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn ở châu Á tuần này đồng loạt giảm từ 1 - 6 USD/tấn tùy loại. Cụ thể gạo 5% tấm của VN còn 370 USD/tấn, cao nhất thế giới, Ấn Độ khoảng 360 USD/tấn, Thái Lan là 351 USD/tấn và Pakistan 337 USD/tấn.

“Táo” Tự Long bán gạo ST25 qua livestream NGUỒN: BCT

Các doanh nghiệp và chuyên gia có chung nhận định dù Bộ Nông nghiệp Philippines muốn kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo để giữ ổn định giá lúa nội địa nhưng không đơn giản. Nước này vừa trải qua các cơn bão dồn dập đổ bộ và gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp nước này khoảng 120 triệu USD. Bên cạnh đó, lượng gạo dự trữ của nước này chỉ đủ dùng đến tháng 12. Do vậy, khả năng là Philippines sẽ phải sớm mở cửa trở lại với hoạt động nhập khẩu gạo.

Dù vậy theo ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), trong những tháng cuối năm 2025 tình hình tiêu thụ gạo không quá căng thẳng nhưng với tình trạng xuất khẩu chậm chạp hiện nay, dự báo các doanh nghiệp sẽ có một lượng gạo tồn kho nhất định gối đầu sang năm sau. Sang năm 2026, chúng ta sẽ thu hoạch lúa đông xuân là vụ lúa lớn nhất trong năm. "Hàng cũ, hàng mới cộng lại khiến những tháng đầu năm 2026 sẽ rất khó khăn. Thêm vào đó là những nỗ lực tự chủ an ninh lương thực của các nước nhập khẩu lớn", ông Vĩnh Trọng lo lắng.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ), bày tỏ sự lo lắng khi các nước nhập khẩu gạo lớn trên thế giới đang nỗ lực tự chủ an ninh lương thực và đã đạt được những kết quả bất ngờ như trường hợp của Indonesia. Trong khi đó, nhu cầu từ các thị trường nhỏ hơn vẫn còn nhiều nhưng gắn liền với đó là yêu cầu cao về chất lượng và thương hiệu. Điều này cho thấy xu hướng thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Để bắt kịp với xu hướng chuyển dịch từ lượng sang chất, VN cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình sản xuất lúa gạo chất lượng cao thông qua đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị. Đây mới chính là hướng đi mới cho ngành lúa gạo VN.