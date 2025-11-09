Nóng: Gạo ST25 lần thứ 3 thắng giải gạo ngon nhất thế giới

Từ thủ đô PhomPenh, ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vui mừng chia sẻ với Báo Thanh Niên: Gạo ST25 của Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Đây là vinh dự và tự hào rất lớn cho ngành lúa gạo Việt Nam. Việc được vinh danh lần thứ 3 cũng đồng nghĩa với lời khẳng định về sự ổn định chất lượng hạt gạo Việt Nam. Trong bối cảnh xuất khẩu năm nay gặp nhiều thách thức, đây cũng là cú hích rất lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam trong thời gian tới.



Ông Hồ Quang Cua (bên trái) và ông Đỗ Hà Nam (bên phải) cùng nhận danh hiệu gạo ngon nhất thế giới lần thứ 3 từ Ban tổ chức (đứng giữa) cuộc thi ẢNH: CTV

Tại hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines năm 2023, gạo ST25 của AHLĐ Hồ Quang Cua đạt giải nhất lần thứ 2. Trước đó, năm 2019, cũng tại Philippines, gạo ST25 lần đầu tiên đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, gạo ST25 trở thành thương hiệu của hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nguồn cung gạo này thường xuyên rơi vào cảnh không đủ cầu cả nội địa và xuất khẩu sang nhiều thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Úc... Đặc biệt, Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ mạnh nhất. Một số doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo ST25 có thời điểm đến 1.100 - 1.200 USD/tấn.

Ông Đỗ Hà Nam (bên trái) và ông Hồ Quang Cua (bên phải ) nâng biểu trưng Gạo ngon nhất thế giới trong sự tán thưởng của cộng đồng ẢNH: CTV

Theo ông Đỗ Hà Nam, nhiều người Việt Nam khi đi thăm người thân ở nước ngoài vẫn có thói quen mang theo từng túi gạo ST25 để làm quà vì ở một số nơi việc mua gạo đặc sản này vẫn còn khó khăn.