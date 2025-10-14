Trung Quốc chi số tiền kỷ lục nhập rau quả Việt Nam trong tháng 9

Số liệu chính thức từ Cục Hải Quan Việt Nam cho biết, trong tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào Trung Quốc đạt 1,06 tỉ USD, tăng 57% so với tháng liền kề trước đó và tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số kỷ lục của hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào thị trường này. Cũng cần nói thêm, hoạt động xuất khẩu rau quả Việt Nam những năm qua dù tăng mạnh nhưng chưa khi nào vượt con số 1 tỉ USD; do vậy, việc chỉ riêng thị trường Trung Quốc đã vượt 1 tỉ USD là một điều rất phi thường.



Xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc vượt 1 tỉ USD trong tháng 9 ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Điều này giúp lũy kế 9 tháng qua từ thị trường Trung Quốc đạt tới 3,8 tỉ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung cả ngành rau quả, xuất khẩu tháng 9 đạt 1,3 tỉ USD tăng đến 43% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đạt 6,1 tỉ USD tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài sự hồi phục ấn tượng từ thị trường Trung Quốc, đáng chú ý, thị trường lớn thứ 2 của rau quả Việt Nam là Mỹ cũng tăng trưởng mạnh trong suốt nhiều tháng qua. Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu rau quả Việt Nam vào Mỹ đạt 407 triệu USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra; nhiều thị trường quan trọng cũng tăng trưởng 2 con số như Nhật Bản đạt 182 triệu USD tăng 20%; Hà Lan đạt 123 triệu USD, tăng 45%; Úc đạt 100 triệu USD, tăng 27%...

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết: Hiện tại, Trung Quốc đang bước vào mùa đông nên nhu cầu nhập khẩu rau quả tăng vọt vì các khu vực phía bắc của nước này không trồng được nhiều loại trái cây. Đây là cơ hội để rau quả Việt Nam tăng tốc xuất khẩu đặc biệt là các sản phẩm như sầu riêng, bưởi, chuối, thanh long…