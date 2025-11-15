Giá heo hơi hôm nay 15.11.2025: Bất ngờ bật tăng ở Gia Lai

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức thấp, cao nhất chỉ 49.000 đồng/kg ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ; ngược lại, thấp nhất 47.000 đồng/kg tại Lai Châu và Lào Cai. Các tỉnh thành khác đồng giá 48.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ở Gia Lai bất ngờ bật tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi bất ngờ bật tăng 2.000 đồng ở Gia Lai lên 48.000 đồng/kg. Đây là điều bất ngờ vì thời gian qua địa phương này luôn là một trong những nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi thấp nhất miền Trung và cả nước vẫn là Hà Tĩnh với 46.000 đồng/kg. Mức phổ biến trong khu vực này cũng chỉ 47.000 đồng/kg; Khánh Hòa 48.000 đồng/kg và Lâm Đồng 49.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tiếp tục đi ngang, giá heo hơi ở Đồng Nai và Cà Mau vẫn duy trì mức cao nhất cả nước với 50.000 đồng/kg; ngược lại, Vĩnh Long chỉ 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 48.100 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc 50.000 đồng/kg, miền Nam 51.500 đồng/kg. Giá heo hơi ở Việt Nam ngày càng rút ngắn khoảng cách với thị trường Trung Quốc, hiện khoảng 42.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt dao động nhẹ, phổ biến như cốt lết 104.000 đồng/kg, thịt đùi 103.000 đồng/kg, ba rọi 133.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 155.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 136.000 đồng/kg…