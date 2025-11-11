Giá heo hơi hôm nay 11.11.2025: Giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm đồng loạt 1.000 đồng ở tất cả các tỉnh thành và toàn bộ khu vực này mất mốc 50.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 49.000 đồng/kg tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Yên, Phú Thọ và Sơn La. Các địa phương còn lại giảm còn 48.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm sâu khiến người chăn nuôi lỗ nặng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng ở Huế và Quảng Trị còn 47.000 đồng/kg; bằng với Hà Tĩnh và Gia Lai, mức thấp nhất hiện tại. Nhiều địa phương khác trong khu vực cũng rơi xuống mức thấp nhất này sau khi giảm 1.000 đồng gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi. Trong khi đó, Đà Nẵng giảm 1.000 đồng còn 48.000 đồng/kg bằng với Đắk Lắk. Khánh Hòa và Lâm Đồng là 2 địa phương duy trì giá cao nhất khu vực với 49.000 đồng/kg.

Thời gian gần đây, dịch bệnh lây lan khiến chi phí chăn nuôi tăng đáng kể nên giá thành chăn nuôi phổ biến ở mức 50.000 đồng/kg. Do vậy, với giá heo hơi hiện nay, nông dân cả nước, đặc biệt ở khu vực miền Trung, lỗ nặng.



Thị trường miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng ở Đồng Tháp, còn 49.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ. Cà Mau vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước hiện nay với 51.000 đồng/kg, ngược lại thấp nhất khu vực là Vĩnh Long chỉ 48.000 đồng/kg. Các địa phương khác dao động từ 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm xuống 48.600 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam tiếp tục giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc thêm 1.000 đồng còn 51.000 đồng/kg, miền Nam 52.500 đồng/kg. Giá heo hơi giảm liên tục kéo giá heo giống giảm thêm từ 50.000 - 200.000 đồng/con, hiện phổ biến cả nước từ 1,95 - 2 triệu đồng/con (10kg).

Tại thị trường tiêu thụ lớn nhất là TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt dao động nhẹ, phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 158.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 136.000 đồng/kg…