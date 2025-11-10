Giá heo hơi hôm nay 10.11.2025: Thấp kỷ lục

Giá heo hơi đã thủng đáy, lập kỷ lục thấp nhất trong 2 năm qua ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi ghi nhận xu hướng giảm giá liên tục từ cuối tuần trước đến nay. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi đã lùi về dưới mốc 50.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 49.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều địa phương như Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Quảng Ninh. Trong khi đó, tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi có xu hướng tiếp tục giảm trong sáng đầu tuần. Hiện khu vực này mua bán heo hơi với giá phổ biến từ 47.000 - 49.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại Gia Lai và Hà Tĩnh, giá heo hơi ở mức thấp nhất cả nước với 47.000 đồng/kg, tiếp đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Quảng Ngãi cùng ở mức 48.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì 49.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng ghi nhận giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg tại Tây Ninh. Hiện các thương lái thu mua heo hơi với giá từ 48.000 - 51.000 đồng/kg. Trong đó, Cà Mau đang là địa phương có giá cao nhất khu vực với 51.000 đồng/kg. Các tỉnh thành như Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang và TP.HCM ghi nhận mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước hiện chỉ còn 49.200 đồng/kg. Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn đang cố gắng duy trì mức giá 52.000 đồng/kg nhưng không thể ngăn được đà giảm giá của thị trường. Sức tiêu thụ thịt heo trong nước đang giảm sút trong bối cảnh mưa bão liên tục, giao thông chia cắt đồng thời nguồn thịt ngoại nhập tràn về nhiều chính là những yếu tố khiến cho giá thịt heo ngày càng rơi xuống đáy. Đáng nói, với mức giá hiện nay, người chăn nuôi sẽ gặp khó khăn, thua lỗ và ảnh hưởng đến kế hoạch tái đàn để phục vụ nhu cầu lễ, tết cuối năm.