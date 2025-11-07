Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 7.11.2025: Rớt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
07/11/2025 07:52 GMT+7

Giá heo hơi hôm nay đã chính thức thủng đáy, rớt xuống mức giá thấp nhất kể từ tháng 1.2024 đến nay. Hiện giá heo bình quân cả nước chỉ còn 49.700 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7.11.2025: Rớt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nguồn thịt heo đông lạnh nhập khẩu đang tăng mạnh, kéo giá thịt heo trong nước xuống thấp

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, giao dịch quanh mức 49.000 – 51.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và Hưng Yên xuống còn 50.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, giá heo hơi tại Lai Châu đã xuống tới mức 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La vẫn duy trì giá ổn định, dao động quanh 50.000 – 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi ghi nhận giảm nhẹ tại Lâm Đồng, xuống còn 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá heo hơi dao động trong khoảng 48.000 – 50.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 50.000 đồng/kg; các địa phương khác gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Cần Thơ, lần lượt về giá 50.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, 51.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Vĩnh Long đang thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg; Đồng Tháp, An Giang và TP.HCM cùng duy trì tại mức 50.000 đồng/kg. 

Trong bối cảnh giá thịt heo trong nước xuống thấp, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi lại tăng mạnh. Theo Bộ NN-MT, tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 10 tháng năm 2025 đạt 3,66 tỉ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 1,15 tỉ USD, tăng 24,4%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,6 tỉ USD, tăng 15%. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 10 tháng năm 2025 đạt 3,81 tỉ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2024.

