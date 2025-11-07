Giá heo hơi hôm nay 7.11.2025: Rớt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg

Nguồn thịt heo đông lạnh nhập khẩu đang tăng mạnh, kéo giá thịt heo trong nước xuống thấp ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, giao dịch quanh mức 49.000 – 51.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và Hưng Yên xuống còn 50.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, giá heo hơi tại Lai Châu đã xuống tới mức 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La vẫn duy trì giá ổn định, dao động quanh 50.000 – 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi ghi nhận giảm nhẹ tại Lâm Đồng, xuống còn 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá heo hơi dao động trong khoảng 48.000 – 50.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 50.000 đồng/kg; các địa phương khác gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Cần Thơ, lần lượt về giá 50.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, 51.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Vĩnh Long đang thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg; Đồng Tháp, An Giang và TP.HCM cùng duy trì tại mức 50.000 đồng/kg.

Trong bối cảnh giá thịt heo trong nước xuống thấp, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi lại tăng mạnh. Theo Bộ NN-MT, tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 10 tháng năm 2025 đạt 3,66 tỉ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 1,15 tỉ USD, tăng 24,4%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,6 tỉ USD, tăng 15%. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 10 tháng năm 2025 đạt 3,81 tỉ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2024.