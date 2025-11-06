Giá heo hơi hôm nay 6.11.2025: Giảm đồng loạt

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg ở Hải Phòng còn 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 đồng, xuống 51.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hưng Yên và Phú Thọ; các tỉnh thành còn lại về mốc 50.000 đồng/kg. Lạng Sơn là địa phương duy nhất đứng giá 51.000 đồng/kg.



Giá heo giảm đồng loạt trên cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi ở Đắk Lắk giảm thêm 1.000 đồng xuống 48.000 đồng/kg, bằng với Gia Lai - mức thấp nhất cả nước. Cùng mức giảm 1.000 đồng có Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng xuống 50.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Khánh Hòa 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 49.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận tình trạng giảm giá ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, Vĩnh Long giảm thêm 1.000 đồng xuống 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cả nước. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng giảm 1.000 đồng như TP.HCM, Cần Thơ, An Giang về mốc 50.000 đồng/kg; Cà Mau còn 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác cũng đứng giá 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống mức thấp kỷ lục 2 năm qua là 50.000 đồng/kg. Dù vậy, thị trường có dấu hiệu tiếp tục xấu khi Công ty C.P Việt Nam điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng ở các tỉnh phía bắc xuống 52.000 đồng/kg; còn miền Nam 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 - 61.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 158.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 139.000 đồng/kg…