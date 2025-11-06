Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 6.11.2025: Giảm đồng loạt

Chí Nhân
Chí Nhân
06/11/2025 08:10 GMT+7

Giá heo hơi giảm đồng loạt trên cả nước, có địa phương giảm đến 2.000 đồng/kg và nhiều nơi xuống mức đáy. Dù vậy, dấu hiệu thị trường tiếp tục xấu hơn khi Công ty C.P Việt Nam điều chỉnh giảm thêm.

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg ở Hải Phòng còn 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 đồng, xuống 51.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hưng Yên và Phú Thọ; các tỉnh thành còn lại về mốc 50.000 đồng/kg. Lạng Sơn là địa phương duy nhất đứng giá 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6.11.2025: Giảm đồng loạt - Ảnh 1.

Giá heo giảm đồng loạt trên cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi ở Đắk Lắk giảm thêm 1.000 đồng xuống 48.000 đồng/kg, bằng với Gia Lai - mức thấp nhất cả nước. Cùng mức giảm 1.000 đồng có Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng xuống 50.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Khánh Hòa 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 49.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận tình trạng giảm giá ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, Vĩnh Long giảm thêm 1.000 đồng xuống 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cả nước. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng giảm 1.000 đồng như TP.HCM, Cần Thơ, An Giang về mốc 50.000 đồng/kg; Cà Mau còn 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác cũng đứng giá 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống mức thấp kỷ lục 2 năm qua là 50.000 đồng/kg. Dù vậy, thị trường có dấu hiệu tiếp tục xấu khi Công ty C.P Việt Nam điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng ở các tỉnh phía bắc xuống 52.000 đồng/kg; còn miền Nam 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 - 61.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 158.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 139.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 5.11.2025: Vì sao rớt thảm?

Giá heo hơi hôm nay 5.11.2025: Vì sao rớt thảm?

Thị trường heo hơi vẫn chưa thể khởi sắc khi giá thịt heo vẫn tiếp tục rớt mạnh, bình quân cả nước đã giảm về mức 50.700 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4.11.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm giá heo hơi thấp kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận