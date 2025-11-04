Giá heo hơi hôm nay 4.11.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Ở miền Bắc, giá heo hơi thấp nhất 51.000 đồng duy trì tại Lai Châu, Sơn La; ngược lại, cao nhất khu vực gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên. Các tỉnh thành khác đồng giá 52.000 đồng/kg.



Giá heo hơi có khả năng tiếp tục giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, các tỉnh thành Trung Trung bộ gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai duy trì mức thấp nhất 2 năm qua với 49.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hòa 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục giữ mức thấp, đặc biệt là Vĩnh Long 49.000 đồng/kg, các tỉnh thành khác dao động từ 50.000 - 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực là Cà Mau 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 51.100 đồng/kg. Mức giá thấp kéo dài 2 tuần qua, thêm vào đó, Công ty C.P Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng ở các tỉnh phía bắc xuống còn 53.000 đồng/kg; còn miền Nam vẫn duy trì 54.500 đồng/kg. Dấu hiệu này khiến người chăn nuôi càng lo lắng cho xu hướng giá tiếp tục giảm.

Giá heo hơi giảm mạnh kéo theo giá heo giống lao dốc, toàn bộ thị trường giảm 150.000 đồng/con, còn 2,15 triệu đồng/con (10kg).

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 160.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 140.000 đồng/kg…

Giá vịt thịt ít biến động, ở khu vực miền Bắc giảm 1.000 đồng còn 27.300 đồng/kg, miền Trung giảm 300 đồng còn 32.300 đồng/kg. Ngược lại, miền Nam tăng 900 đồng lên 36.500 đồng/kg.