Giá heo hơi hôm nay 1.11.2025: Nhiều vùng 'thủng đáy'

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng tại Quảng Ninh xuống mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg, bằng với Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong khi đó, Bắc Ninh giảm 1.000 đồng còn 53.000 đồng/kg, cũng là giá phổ biến của nhiều tỉnh thành trong khu vực. Hà Nội là địa phương duy nhất ở miền Bắc giữ được giá 54.000 đồng/kg.



Giá heo hơi vùng mưa lũ miền Trung "thủng đáy" ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, các tỉnh thành đang hứng chịu mưa lũ lịch sử những ngày qua như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai ghi nhận giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống mức thấp nhất cả nước 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa giảm 1.000 đồng còn 50.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là 2 địa phương duy trì giá heo hơi cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam duy trì mức thấp mức thấp khi Vĩnh Long chỉ 50.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực là Cà Mau 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 51.500 đồng/kg, trong đó bình quân miền Trung thấp nhất chỉ 50.400 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối duy trì mức từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 136.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 163.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 141.000 đồng/kg…

Ngược với giá heo hơi, giá vịt thịt tăng 200 đồng ở miền Trung lên 32.400 đồng/kg, còn miền Nam tăng 1.000 đồng lên 34.500 đồng/kg, miền Bắc đứng giá 29.300 đồng/kg.