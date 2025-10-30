Giá heo hơi hôm nay 30.10.2025: Giảm một số nơi

Ở miền Bắc, heo hơi ngừng rớt giá sau khi ngày hôm trước giảm đồng loạt ở nhiều địa phương. Hôm nay, cao nhất vẫn 54.000 đồng/kg tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên. Ngược lại, thấp nhất khu vực có Sơn La và Lai Châu với 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 53.000 đồng/kg.



Giá heo giảm nhẹ ở các tỉnh miền Trung ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ kỷ lục gây trở ngại về giao thông khiến giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng xuống 50.000 đồng/kg ở Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Đây cũng là mức giá của nhiều địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Ngoài Thanh Hóa và Nghệ An duy trì giá cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tiếp tục duy trì mức thấp; thấp nhất là Vĩnh Long với chỉ 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực là Cà Mau 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 51.900 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc 54.000 đồng/kg, miền Nam 54.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 138.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 165.000 đồng/kg, giò heo rút xương 106.000 đồng/kg, nạc dăm 142.000 đồng/kg…

Bên cạnh đó, giá vịt thịt cũng giảm 400 đồng, ở miền Trung còn 32.400 đồng/kg, miền Nam giảm 1.500 đồng xuống 32.500 đồng/kg, miền Bắc đứng giá 30.300 đồng/kg.