Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 29.10.2025: Bất ngờ lao dốc tiếp

Đinh Đang
Đinh Đang
29/10/2025 08:45 GMT+7

Giá heo hơi bất ngờ giảm tiếp đồng loạt trên cả nước, đưa mức giá bình quân lùi về 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29.10.2025: Bất ngờ lao dốc tiếp- Ảnh 1.

Giá thịt heo giảm mạnh dù nguồn cung sụt giảm do dịch bệnh và thiên tai

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại các tỉnh thành như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, về mức 54.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, heo hơi tại Tuyên Quang và Phú Thọ giảm còn 53.000 đồng/kg; Sơn La xuống 52.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực, giá thu mua heo hơi dao động quanh 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi bất ngờ sụt giảm tiếp tại một số địa phương trong bối cảnh giao thông bị chia cắt, chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa bão. Hiện giá heo hơi tại Huế và Lâm Đồng lùi về mức 51.000 đồng/kg; Quảng Ngãi và Đắk Lắk còn 50.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi duy trì quanh mức 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hoà thu mua heo hơi 51.000 đồng/kg...

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận giảm nhẹ ở nhiều địa phương. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi ở TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Tháp lùi về mức 51.000 đồng/kg; Vĩnh Long xuống 50.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang vẫn duy trì giá 52.000 đồng/kg; Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá bình quân heo hơi cả nước chỉ còn 52.000 đồng/kg, tiệm cận vùng giá thấp nhất trong 2 năm qua. Tuy nhiên, mức giá này vẫn đang chênh lệch cao hơn 10.000 đồng/kg so với giá heo Trung Quốc. Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, trong đó có thịt heo, sẽ tăng từ 10 - 15%. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh chưa được khống chế và giá bán thịt heo đang dưới ngưỡng giá thành sản xuất, các hộ chăn nuôi đang lo lắng không dám tái đàn vì rủi ro quá cao. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 28.10.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Giá heo hơi hôm nay 28.10.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Giá heo hơi trên thị trường vẫn đứng yên, trong khi đó doanh nghiệp lớn trong ngành lại điều chỉnh giảm. Kéo theo đó, giá heo giống cũng đồng loạt giảm 100.000 đồng/con.

Giá heo hơi hôm nay 27.10.2025: Vẫn dưới giá thành

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận