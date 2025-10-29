Giá heo hơi hôm nay 29.10.2025: Bất ngờ lao dốc tiếp

Giá thịt heo giảm mạnh dù nguồn cung sụt giảm do dịch bệnh và thiên tai ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại các tỉnh thành như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, về mức 54.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, heo hơi tại Tuyên Quang và Phú Thọ giảm còn 53.000 đồng/kg; Sơn La xuống 52.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực, giá thu mua heo hơi dao động quanh 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi bất ngờ sụt giảm tiếp tại một số địa phương trong bối cảnh giao thông bị chia cắt, chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa bão. Hiện giá heo hơi tại Huế và Lâm Đồng lùi về mức 51.000 đồng/kg; Quảng Ngãi và Đắk Lắk còn 50.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi duy trì quanh mức 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hoà thu mua heo hơi 51.000 đồng/kg...

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận giảm nhẹ ở nhiều địa phương. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi ở TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Tháp lùi về mức 51.000 đồng/kg; Vĩnh Long xuống 50.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang vẫn duy trì giá 52.000 đồng/kg; Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá bình quân heo hơi cả nước chỉ còn 52.000 đồng/kg, tiệm cận vùng giá thấp nhất trong 2 năm qua. Tuy nhiên, mức giá này vẫn đang chênh lệch cao hơn 10.000 đồng/kg so với giá heo Trung Quốc. Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, trong đó có thịt heo, sẽ tăng từ 10 - 15%. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh chưa được khống chế và giá bán thịt heo đang dưới ngưỡng giá thành sản xuất, các hộ chăn nuôi đang lo lắng không dám tái đàn vì rủi ro quá cao.