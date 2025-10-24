Giá heo hơi hôm nay 24.10.2025: Vẫn ở mức thấp dù nguồn cung sụt giảm

Nguồn cung thịt heo bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và bão lũ, nhưng giá thịt heo lại đang ở mức thấp. ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi duy trì trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, Hưng Yên, TP. Hà Nội và Bắc Ninh đang giữ mức giao dịch cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Giá 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ. Kế đó là Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất là 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lai Châu.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi tạm chững lại trong sáng nay và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi tại Thanh Hoá và Nghệ An được thu mua ở mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng giá 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg. Gia Lai vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, duy trì ngưỡng 50.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng không ghi nhận điều chỉnh trong sáng nay. Hiện tại, thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 51.000 - 53.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Cà Mau đang có mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Vĩnh Long đang thu mua ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Mức giao dịch phổ biến ở các địa phương khác là 52.000 đồng/kg.

Theo thống kê từ Bộ NN-MT, tính đến ngày 13.10, tổng thiệt hại ước tính do bão, lũ gây ra khoảng 46.000 tỉ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi bị thiệt hại gần 37.000 gia súc, hơn 3 triệu gia cầm, nhiều công trình, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi bị mưa lũ, ngập lụt gây hư hỏng. Riêng cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi làm khoảng 6.600 con gia súc (trâu, bò, heo) và khoảng hơn 1 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, hơn 4.400 chuồng trại và thiết bị hư hỏng. Bão số 11 mặc dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng đã có 19.200 con gia súc và 1,3 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bộ NN-MT khuyến cáo việc tái đàn, khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định; chỉ tái đàn ở cơ sở đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh; khuyến khích phát triển các trang trại, hợp tác xã chăn nuôi tập trung, áp dụng công nghệ cao, mô hình chuồng kín, xử lý chất thải thân thiện môi trường.