Giá heo hơi hôm nay 20.10.2025: Rớt xuống vùng đáy

Nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ tràn về đã kéo giảm giá thịt heo nội địa ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi giảm nhẹ vào cuối tuần trước nhưng đà giảm đã có dấu hiệu yếu đi, đến sáng đầu tuần đã chững lại và đi ngang trên cả nước, dao động trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg. Tại thị trường miền Bắc, heo hơi tại TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên có giá cao nhất cả nước với 54.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác trong khu vực như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ cùng giao dịch với mức 53.000 đồng/kg; Lai Châu thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi duy trì mức thu mua tương tự như cuối tuần trước và chưa có sự điều chỉnh trong sáng nay. Hiện heo hơi tại các tỉnh, thành phố ở khu vực này được mua bán với giá dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An đang là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng 52.000 đồng/kg; Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Trị 51.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng giữ xu hướng đi ngang, duy trì trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM; An Giang 51.000 đồng/kg; Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau 50.000 đồng/kg. Vĩnh Long là tỉnh duy nhất thu mua heo hơi tại mức 49.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện nay, dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, khiến cho nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm xuống, bên cạnh đó nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ cũng đang tràn về nhiều đã kéo giảm giá thịt heo nội địa.