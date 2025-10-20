Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 20.10.2025: Rớt xuống vùng đáy

Đinh Đang
Đinh Đang
20/10/2025 08:04 GMT+7

Giá heo hơi đã chững lại nhiều ngày qua, đây là dấu hiệu cho thấy giá đã rớt xuống vùng đáy và đang chờ thêm những điều kiện khác để tăng trở lại.

Giá heo hơi hôm nay 20.10.2025: Chờ động lực để tăng trở lại - Ảnh 1.

Nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ tràn về đã kéo giảm giá thịt heo nội địa

ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi giảm nhẹ vào cuối tuần trước nhưng đà giảm đã có dấu hiệu yếu đi, đến sáng đầu tuần đã chững lại và đi ngang trên cả nước, dao động trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg. Tại thị trường miền Bắc, heo hơi tại TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên có giá cao nhất cả nước với 54.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác trong khu vực như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ cùng giao dịch với mức 53.000 đồng/kg; Lai Châu thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi duy trì mức thu mua tương tự như cuối tuần trước và chưa có sự điều chỉnh trong sáng nay. Hiện heo hơi tại các tỉnh, thành phố ở khu vực này được mua bán với giá dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An đang là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng 52.000 đồng/kg; Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Trị 51.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng giữ xu hướng đi ngang, duy trì trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM; An Giang 51.000 đồng/kg; Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau 50.000 đồng/kg. Vĩnh Long là tỉnh duy nhất thu mua heo hơi tại mức 49.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện nay, dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, khiến cho nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm xuống, bên cạnh đó nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ cũng đang tràn về nhiều đã kéo giảm giá thịt heo nội địa. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 18.10.2025: Biến động mạnh

Giá heo hơi hôm nay 18.10.2025: Biến động mạnh

Giá heo hơi biến động mạnh ở 2 đầu đất nước; trong khi các tỉnh phía bắc tăng thì ở phương nam lại giảm mạnh, có nơi xuống còn 49.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận