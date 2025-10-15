Giá heo hơi hôm nay 15.10.2025: Xuống thấp nhất trong 19 tháng qua

Giá heo hơi đang thấp nhất trong khoảng gần 2 năm qua ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì giao dịch với giá trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, TP. Hà Nội, TP.Hải Phòng và Ninh Bình là những địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg; thấp nhất là Lai Châu, Sơn La với 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại mua bán heo hơi cùng giá 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, xuống còn 50.000 đồng/kg, cùng giá với Gia Lai. Đây hiện cũng là mức giao dịch thấp nhất cả nước. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Khánh Hoà giao dịch heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang cùng thu mua heo hơi tại mức 51.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng đồng loạt chững giá trong sáng nay. Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được các thương lái thu mua với giá trong khoảng 50.000 – 54.000 đồng/kg. Khảo sát mới nhất cho thấy hiện còn Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM vẫn giữ giá heo hơi 54.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Kế đó là An Giang, Cà Mau và Cần Thơ với giá heo hơi 53.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá heo hơi thấp nhất khu vực, lần lượt là 52.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Với mức giá bình quân 52.400 đồng/kg, giá heo hơi tại Việt Nam vẫn còn cao hơn khá nhiều, chênh lệch gần 9.000 đồng/kg so với giá heo Trung Quốc. Trong bối cảnh giá heo trên thế giới giảm xuống, nguồn nhập khẩu về nhiều thì thị trường trong nước bị ảnh hưởng cũng là điều không thể tránh khỏi. Điều an ủi là giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm nhanh trong năm qua, giúp các trại chăn nuôi và doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm.