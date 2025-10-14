Giá heo hơi hôm nay 14.10.2025: Heo hơi và heo giống cùng giảm

Giá heo hơi tại miền Bắc giữ mức phổ biến 53.000 đồng/kg. Riêng Hà Nội và Hải Phòng cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg; Sơn La và Lào Cai 52.000 đồng/kg.



Ở miền Trung, nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Quảng Trị còn 51.000 đồng/kg; đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác trong khu vực. Đặc biệt, tại Gia Lai giá heo hơi vẫn thấp nhất cả nước với chỉ 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Khánh Hòa 52.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Giá heo tiếp tục giảm sâu ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Nam giảm thêm 1.000 đồng ở Cà Mau xuống 53.000 đồng/kg. Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM giữ giá 54.000 đồng/kg còn Vĩnh Long thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ mức từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 52.500 đồng/kg. Giá heo hơi liên tục giảm kéo giá heo giống giảm theo; mức giảm bình quân 50.000 đồng, còn 2,5 triệu đồng/con (10 kg). Trong khi đó, giá heo hơi tại Trung Quốc tăng nhẹ 500 đồng lên 43.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối phổ biến từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 103.000 đồng/kg, ba rọi 151.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 176.000 đồng/kg, giò heo rút xương 110.000 đồng/kg, nạc dăm 148.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá vịt thịt tăng ở khắp 3 miền; miền Nam tăng mạnh nhất đến 5.300 đồng lên 36.400 đồng/kg, miền Trung tăng 1.600 đồng lên 36.600 đồng/kg và miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 36.300 đồng/kg.