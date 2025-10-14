Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 14.10.2025: Heo hơi và heo giống cùng giảm

Chí Nhân
Chí Nhân
14/10/2025 07:46 GMT+7

Giá heo hơi vẫn đang duy trì mức bình quân cả nước với chỉ 52.500 đồng/kg. Đà giảm kéo dài khiến giá heo giống rớt mạnh đến 50.000 đồng/con.

Giá heo hơi tại miền Bắc giữ mức phổ biến 53.000 đồng/kg. Riêng Hà Nội và Hải Phòng cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg; Sơn La và Lào Cai 52.000 đồng/kg.

Ở miền Trung, nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Quảng Trị còn 51.000 đồng/kg; đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác trong khu vực. Đặc biệt, tại Gia Lai giá heo hơi vẫn thấp nhất cả nước với chỉ 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Khánh Hòa 52.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14.10.2025: Heo hơi và heo giống cùng giảm - Ảnh 1.

Giá heo tiếp tục giảm sâu

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Nam giảm thêm 1.000 đồng ở Cà Mau xuống 53.000 đồng/kg. Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM giữ giá 54.000 đồng/kg còn Vĩnh Long thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ mức từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 52.500 đồng/kg. Giá heo hơi liên tục giảm kéo giá heo giống giảm theo; mức giảm bình quân 50.000 đồng, còn 2,5 triệu đồng/con (10 kg). Trong khi đó, giá heo hơi tại Trung Quốc tăng nhẹ 500 đồng lên 43.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối phổ biến từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 103.000 đồng/kg, ba rọi 151.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 176.000 đồng/kg, giò heo rút xương 110.000 đồng/kg, nạc dăm 148.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá vịt thịt tăng ở khắp 3 miền; miền Nam tăng mạnh nhất đến 5.300 đồng lên 36.400 đồng/kg, miền Trung tăng 1.600 đồng lên 36.600 đồng/kg và miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 36.300 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 13.10.2025: Tạm ngưng đà giảm

Giá heo hơi hôm nay 13.10.2025: Tạm ngưng đà giảm

Giá heo hơi sau một tuần tụt dốc đã tạm ngừng đà giảm nhưng diễn biến tiếp theo như thế nào vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời đáp.

Giá heo hơi hôm nay 11.10.2025: Thấp kỷ lục

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi giảm Giá heo hơi hôm nay giá heo giống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận