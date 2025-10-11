Giá heo hơi hôm nay 11.10.2025: Thấp kỷ lục

Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm trên diện rộng với mức giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, nhiều địa phương giảm còn 53.000 đồng như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình. Đặc biệt Sơn La và Lai Châu giảm chỉ còn 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Hà Nội và Hải Phòng vẫn giữ được giá 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.



Giá heo hơi tiếp tục giảm và rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm qua ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi duy trì mức thấp; đặc biệt tại Gia Lai chỉ 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước và cũng là mức thấp kỷ lục trong 2 năm qua. Các tỉnh thành lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk còn 51.000 đồng/kg; các địa phương khác trong khu vực phổ biến 52.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng cao nhất với 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở miền Trung thấp vì sức mua vẫn yếu.

Giá heo hơi ở miền Nam giảm thêm 1.000 đồng ở Cần Thơ xuống 53.000 đồng/kg. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai và các địa phương như Tây Ninh, TP.HCM và Cà Mau giữ giá 54.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long thấp nhất khu vực với chỉ 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 52.500 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam giữ giá heo hơi ở miền Bắc 56.000 đồng/kg còn miền Nam 54.500 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại thị trường lân cận là Trung Quốc cũng tiếp tục giảm chỉ còn 43.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm nhẹ hiện còn khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 105.000 đồng/kg, ba rọi 153.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 180.000 đồng/kg, giò heo rút xương 112.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg…

Bên cạnh đó, giá vịt thịt gần đây cũng liên tục giảm; cụ thể ở miền Trung giảm thêm 200 đồng còn 34.400 đồng/kg, miền Nam giảm thêm 800 đồng còn 31.000 đồng/kg và miền Bắc cao nhất với 34.600 đồng/kg.