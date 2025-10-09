Giá heo hơi hôm nay 9.10.2025: Vẫn chưa ngừng 'rơi'

Giá heo hơi tại miền Bắc giảm thêm 1.000 đồng ở Sơn La và Phú Thọ về mức 53.000 - 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác giữ mức phổ biến 54.000 đồng/kg; Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg; Lai Châu và Điện Biên 53.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung đứng yên ở mức thấp, đặc biệt là Gia Lai - nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước khi chỉ còn 50.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Đà Nẵng và Quảng Ngãi 51.000 đồng/kg; trong khi Huế và Quảng Trị xuống 52.000 đồng; Đắk Lắt, Khánh Hòa 53.000 đồng/kg. Lâm Đồng là tỉnh duy nhất có giá heo hơi cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Tây Ninh và Cần Thơ xuống 54.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác; riêng Vĩnh Long thấp nhất với chỉ 52.000 đồng/kg còn Cà Mau 55.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước 53.300 đồng/kg. Trong xu hướng giảm chung, Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng ở miền Bắc xuống 55.000 đồng/kg; miền Nam giữ mức 54.500 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại thị trường lân cận là Trung Quốc cũng tiếp tục giảm thêm 1.200 đồng/kg, chỉ còn 43.800 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm nhẹ, hiện khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 105.000 đồng/kg, ba rọi 153.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 180.000 đồng/kg, giò heo rút xương 112.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg…