Giá heo hơi hôm nay 9.10.2025: Vẫn chưa ngừng 'rơi'

Chí Nhân
Chí Nhân
09/10/2025 07:25 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu ngừng khi các doanh nghiệp lớn trong ngành cũng hạ giá bán.

Giá heo hơi tại miền Bắc giảm thêm 1.000 đồng ở Sơn La và Phú Thọ về mức 53.000 - 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác giữ mức phổ biến 54.000 đồng/kg; Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg; Lai Châu và Điện Biên 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9.10.2025: Vẫn chưa ngừng 'rơi' - Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục giảm

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung đứng yên ở mức thấp, đặc biệt là Gia Lai - nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước khi chỉ còn 50.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Đà Nẵng và Quảng Ngãi 51.000 đồng/kg; trong khi Huế và Quảng Trị xuống 52.000 đồng; Đắk Lắt, Khánh Hòa 53.000 đồng/kg. Lâm Đồng là tỉnh duy nhất có giá heo hơi cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Tây Ninh và Cần Thơ xuống 54.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác; riêng Vĩnh Long thấp nhất với chỉ 52.000 đồng/kg còn Cà Mau 55.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước 53.300 đồng/kg. Trong xu hướng giảm chung, Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng ở miền Bắc xuống 55.000 đồng/kg; miền Nam giữ mức 54.500 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại thị trường lân cận là Trung Quốc cũng tiếp tục giảm thêm 1.200 đồng/kg, chỉ còn 43.800 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm nhẹ, hiện khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 105.000 đồng/kg, ba rọi 153.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 180.000 đồng/kg, giò heo rút xương 112.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg…

