Giá heo hơi hôm nay 7.10.2025: Xuống mức báo động

Chí Nhân
Chí Nhân
07/10/2025 07:11 GMT+7

Giá heo hơi giảm sâu ở khu vực miền Trung, mức thấp nhất chỉ còn 50.000 đồng/kg - có thể dẫn đến thua lỗ với nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Thị trường tiếp tục ảm đạm khi giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương; nơi có giá cao nhất là Bắc Ninh giảm còn 55.000 đồng/kg; trong khi đó ở Thái Nguyên, Cao Bằng và Tuyên Quang chỉ còn 54.000 đồng/kg; Điện Biên và Lào Cai xuống 53.000 đồng/kg. Có 3 địa phương vẫn giữ được mốc 55.000 đồng của ngày hôm trước gồm Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7.10.2025: Xuống mức báo động - Ảnh 1.

Giá heo giảm xuống mức báo động ở miền Trung

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường ở miền Trung đang ở mức báo động khi giá heo hơi ở nhiều địa phương chạm ngưỡng giá thành chăn nuôi, đồng nghĩa với đối diện nguy cơ thua lỗ, chẳng hạn Gia Lai giảm thêm 1.000 đồng, chỉ còn 50.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi còn 51.000 đồng/kg; trong khi Huế và Quảng Trị xuống 52.000 đồng, Đắk Lắk 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác duy trì giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng chung, giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Cà Mau còn 55.000 đồng/kg, An Giang 54.000 đồng/kg và Vĩnh Long 53.000 đồng/kg. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai và Tây Ninh vẫn giữ được giá cao nhất cả nước với 56.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 53.700 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại Trung Quốc cũng giảm, hiện chỉ còn 45.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối giảm nhẹ hiện còn khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 105.000 đồng/kg, ba rọi 155.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 183.000 đồng/kg, giò heo rút xương 114.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg…

