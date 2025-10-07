Giá heo hơi hôm nay 7.10.2025: Xuống mức báo động

Thị trường tiếp tục ảm đạm khi giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương; nơi có giá cao nhất là Bắc Ninh giảm còn 55.000 đồng/kg; trong khi đó ở Thái Nguyên, Cao Bằng và Tuyên Quang chỉ còn 54.000 đồng/kg; Điện Biên và Lào Cai xuống 53.000 đồng/kg. Có 3 địa phương vẫn giữ được mốc 55.000 đồng của ngày hôm trước gồm Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 54.000 đồng/kg.



Giá heo giảm xuống mức báo động ở miền Trung ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường ở miền Trung đang ở mức báo động khi giá heo hơi ở nhiều địa phương chạm ngưỡng giá thành chăn nuôi, đồng nghĩa với đối diện nguy cơ thua lỗ, chẳng hạn Gia Lai giảm thêm 1.000 đồng, chỉ còn 50.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi còn 51.000 đồng/kg; trong khi Huế và Quảng Trị xuống 52.000 đồng, Đắk Lắk 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác duy trì giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng chung, giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Cà Mau còn 55.000 đồng/kg, An Giang 54.000 đồng/kg và Vĩnh Long 53.000 đồng/kg. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai và Tây Ninh vẫn giữ được giá cao nhất cả nước với 56.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 53.700 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại Trung Quốc cũng giảm, hiện chỉ còn 45.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối giảm nhẹ hiện còn khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 105.000 đồng/kg, ba rọi 155.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 183.000 đồng/kg, giò heo rút xương 114.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg…