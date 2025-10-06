Giá heo hơi hôm nay 6.10.2025: Chính thức tạo đáy mới

Giá thịt heo tại chợ đã giảm mạnh nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm ẢNH: Đ.Đ

Thị thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại Hưng Yên, Hải Phòng và Ninh Bình, cùng về mức 54.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, giá heo hơi duy trì ổn định. Hiện tại, thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 54.000 – 56.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh giữ mức giá cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố như: Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên, Hải Phòng và Ninh Bình.

Tại thị trường miền Trung, heo hơi duy trì mức giá từ 51.000 – 55.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg; Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị và Huế giữ mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm về mức 52.000 đồng/kg; Gia Lai duy trì 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi duy trì mức giá từ 54.000 – 56.000 đồng/kg. Trong đó, Vĩnh Long và Đồng Tháp có giá heo hơi thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau đang mua bán ở mức 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hiện nay càng ngày càng ảm đạm. Giá bình quân cả nước hiện tại đã lùi sâu về mốc 54.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Theo báo cáo của Bộ NN-MT, dịch bệnh trên gia súc vẫn chưa được khống chế, hiện cả nước còn 827 ổ dịch dịch tả heo châu Phi tại 31/34 tỉnh, thành phố, đàn heo bị tiêu hủy là gần 1 triệu con.

Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo từ đầu năm đến nay lại quá nhiều, nguồn cung thịt đông lạnh giá rẻ tràn về khiến thịt heo trong nước bị ảnh hưởng và phải giảm giá. Các chuyên gia ngành chăn nuôi đánh giá, việc gia tăng nhập khẩu là xu hướng khó tránh khi nguồn cung trong nước gặp biến động. Tuy nhiên, cần phải cân đối giữa nhu cầu thị trường và khả năng phát triển bền vững của ngành chăn nuôi trong nước. Nếu chỉ dựa vào nhập khẩu, nông dân sẽ càng khó duy trì sản xuất.



