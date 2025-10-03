Giá heo hơi hôm nay 3.10.2025: Vì sao giảm mạnh?

Mưa bão liên tục và kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo nóng cũng giảm ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định so với hôm trước. Hiện tại, giá thu mua tại khu vực này dao động trong khoảng 54.000 – 56.000 đồng/kg. Trong đó, mức giao dịch cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh, và Quảng Ninh. Ở chiều ngược lại, Lai Châu và Sơn La tiếp tục là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Trung, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng, từ 56.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác trong vùng, giá heo hơi dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, địa phương chịu thiệt hại nặng do bão, đang có giá heo ở mức thấp nhất cả nước là 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Cà Mau và Tây Ninh giữ giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi bình quân cả nước đã rớt xuống mốc 55.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay. So với cùng kỳ năm trước, giá heo hơi chênh lệch đến 10.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia chăn nuôi, diễn biến này khá bất thường, nguyên nhân chủ yếu do sức mua kém và nguồn thịt nhập khẩu quá nhiều.

Bộ NN-MT cho biết, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong 9 tháng qua tăng mạnh: Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3,3 tỉ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,41 tỉ USD, tăng 15,2%.

Nga hiện cung cấp thịt heo nhập khẩu lớn nhất cho VN, chiếm 46,28% tổng lượng thịt heo nhập khẩu của cả nước; Brazil chiếm 32,54%; Canada chiếm 4,94%; Tây Ban Nha chiếm 4,47%; Đức chiếm 2,94%; Ba Lan chiếm 2,73%; các thị trường khác chiếm 6,11%. Các sản phẩm thịt heo nhập khẩu gồm thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, tăng đến 66,7% về lượng và tăng 95,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình thịt heo đông lạnh nhập khẩu ở mức 2.688 USD/tấn.