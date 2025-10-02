Giá heo hơi hôm nay 2.10.2025: Lao dốc

Tại miền Bắc, giá heo hơi cao nhất chỉ 56.000 đồng/kg duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Ngược lại, Sơn La và Lai Châu tiếp tục duy trì mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 55.000 đồng/kg. Trong khoảng 10 ngày qua, thị trường miền Bắc ít biến động vì thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến việc lưu thông và giá heo hơi hiện nay đã về gần sát mức giá thành sản xuất.



Giá heo hơi tiếp tục giảm sâu ở khu vực miền Nam ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của bão lũ là Hà Tĩnh cũng là nơi ghi nhận mức giá heo hơi thấp nhất, chỉ 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực cũng giảm 1.000 đồng còn 56.000 đồng/kg. Ngoài Khánh Hòa giữ mức 55.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại đồng giá 54.000 đồng/kg.

Ở miền Nam giá heo hơi lao dốc, tại Vĩnh Long giảm thêm 1.000 đồng còn 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tương tự, ở TP.HCM và An Giang cùng giảm 1.000 đồng xuống 56.000 đồng/kg; cùng mức này còn có Cần Thơ và Đồng Tháp. Có 3 địa phương là Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau đồng giá 57.000 đồng/kg, là mức cao nhất cả nước hiện tại.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 55.000 đồng/kg. Công ty CP Việt Nam cũng điều chỉnh giá bán heo hơi ở miền Nam thêm 1.000 đồng còn 55.500 đồng/kg, thấp hơn miền Bắc 500 đồng/kg. Dự báo với sự điều chỉnh này của CP, giá thị trường ở phía nam có thể tiếp tục giảm thêm.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 103.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 190.000 đồng/kg, giò heo rút xương 120.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg…