Giá heo hơi hôm nay 30.9.2025: Xuất hiện tín hiệu xấu

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục duy trì mức 54.000 đồng/kg tại Lai Châu và Sơn La. Ngoại trừ Bắc Ninh có giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg, các địa phương còn lại phổ biến dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.



Giá heo có xu hướng đi xuống khi ông lớn trong ngành điều chỉnh giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi tại Hà Tĩnh và Quảng Trị vẫn duy trì mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực miền Trung. Riêng Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn mức giá 56.000 - 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng giá 55.000 đồng/kg.

Ở miền Nam giá heo hơi cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg ghi nhận tại Cà Mau. Ngược lại thấp nhất khu vực là Vĩnh Long và Đồng Tháp chỉ 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 55.900 đồng/kg. Tuy nhiên, đáng chú ý là Công ty CP Việt Nam điều chỉnh giá bán heo hơi ở miền Nam giảm 1.000 đồng còn 56.500 đồng/kg. Đây được xem là tín hiệu xấu cho thị trường vì có khả năng giá sẽ giảm theo "ông lớn" trong ngành. Bên cạnh đó, giá heo hơi ở thị trường Trung Quốc cũng tiếp tục giảm, hiện chỉ còn bình quân khoảng 45.700 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 103.000 đồng/kg, thịt đùi 113.000 đồng/kg, ba rọi 165.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 192.000 đồng/kg, giò heo rút xương 122.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá gà thịt lại duy trì mức cao, bình quân cả nước là 60.500 đồng/kg; cao nhất là khu vực miền Bắc đến 63.200 đồng/kg còn miền Nam là 59.000 đồng/kg và miền Trung là 62.000 đồng/kg. Giá vịt thịt bình quân cả nước giữ mức 40.000 đồng/kg.