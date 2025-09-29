Giá heo hơi hôm nay 29.9.2025: Diễn biến trái chiều

Giá thịt heo đã quay trở lại mức thấp nhất trong năm ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Ninh, lần lượt lên mức 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hiện dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Sơn La và Lai Châu.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hoá và Nghệ An, lên cùng giá 55.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố trong khu vực này dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Trái lại với hai khu vực trên, thị trường miền Nam ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại tỉnh Đồng Tháp, đưa giá heo hơi về mức 56.000 đồng/kg, cùng giá với Vĩnh Long. Đây hiện cũng là mức giao dịch thấp nhất vùng. Hiện tại, các thương lái tại khu vực miền Nam đang thu mua heo hơi với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, trong đó Cà Mau là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 58.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Dịch tả heo châu Phi tạm thời dịu bớt lây lan khi nguồn heo trong các hộ chăn nuôi không còn nhiều. Tuy nhiên, giá heo hơi vẫn chưa có động lực tăng trở lại khi sức mua còn yếu và nguồn thịt nhập khẩu vẫn đang tăng.

Thông qua các hiệp định thương mại tự do, hiện nay thuế nhập khẩu đối với thịt heo đông lạnh từ các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (bao gồm cả Canada) đã ở mức 0%. Thịt heo Nga cũng được nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế 0%, trong khi EU cũng được hưởng mức thuế 0% đối với thịt heo đông lạnh vào năm 2027.



