Giá heo hơi hôm nay 26.9.2025: Trầm lắng kéo dài

Giá thịt heo đang lùi về mức thấp nhất trong năm qua ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi tại thị trường miền Bắc tiếp tục trầm lắng, mức thấp nhất trong khu vực với 54.000 đồng/kg đồng thời cũng là mức giá thấp nhất cả nước được ghi nhận tại Lai Châu và Sơn La. Ở các địa phương khác, giá heo hơi Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên giữ nguyên 55.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên duy trì 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Quảng Ngãi xuống 55.000 đồng/kg; Gia Lai và Khánh Hòa lùi về 56.000 đồng/kg; Lâm Đồng giảm còn 57.000 đồng/kg. Như vậy, heo hơi miền Trung đang được giao dịch trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng tiếp tục được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg trong sáng nay. Theo đó, Tây Ninh còn 58.000 đồng/kg, Đồng Tháp và TP.HCM 57.000 đồng/kg. Giá thu mua heo hơi khu vực này dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước bị kéo lùi về gần với mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, nguyên nhân do nhu tiêu dùng thịt heo thường giảm trong mùa mưa bão, ngoài ra còn có nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ. Theo báo cáo mới nhất của RaboResearch, tình trạng thiếu hụt nguồn cung thịt heo ở Mexico, Đông Nam Á và Nhật Bản đang thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu tăng cao để bổ sung nguồn cung nội địa. Các nước xuất khẩu thịt heo, đặc biệt Brazil và châu Âu đang được hưởng lợi. Tại thị trường Việt Nam, các chuyên gia nhận định, mặc dù số ca nhiễm dịch tả heo châu Phi vẫn còn, nhưng đang giảm dần. RaboResearch dự kiến nhập khẩu thịt heo của Việt Nam sẽ ổn định trong những tháng cuối năm, trong đó nguồn cung nhiều nhất từ các nước Tây Ban Nha, Nga và Brazil.

Theo dự báo của Liên minh các nhà sản xuất thịt heo Nga, xuất khẩu mặt hàng này của Nga năm 2025 sẽ tăng khoảng 25 - 30% so với năm ngoái, vượt 400.000 tấn, tương đương gần 1 tỉ USD. Trong số những thị trường tiêu thụ thịt heo hàng đầu của Nga thì Belarus đang đứng đầu, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ hai, tăng 30 - 35%. Trung Quốc đang dần vươn lên vị trí thứ ba, năm 2025 đạt khoảng 80.000 tấn, tăng gấp đôi 2024.