Giá heo hơi hôm nay 24.9.2025: Càng lúc càng giảm

Nguồn thịt nhập khẩu nhiều khiến giá thịt heo trong nước giảm xuống ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi vẫn đang trên đà giảm khi thị trường tiêu thụ chưa mấy khởi sắc, nhất là trong mùa mưa bão. Ghi nhận tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm tiếp 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, heo hơi Lai Châu và Sơn La xuống còn 54.000 đồng/kg; tại Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giảm về 55.000 đồng/kg; Hải Phòng 56.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi giảm nhẹ ở Huế và Đà Nẵng, lần lượt về mức 55.000 đồng và 56.000 đồng/kg; các tỉnh, thành phố còn lại đồng loạt chững giá trong sáng nay. Heo hơi trong khu vực đang được thu mua từ 54.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, sau khi ghi nhận tăng nhẹ trong phiên ngày 23.9, giá heo hơi chững lại, đồng loạt đi ngang trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp và Cà Mau cùng giữ mức cao nhất cả nước là 60.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP.HCM cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi vẫn giữ đà giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, tại miền Nam, heo hơi đang chững giá, bình quân cả nước rời khỏi mốc 57.000 đống/kg. Theo các chuyên gia chăn nuôi, giá heo hơi hiện nay không quá cao, người tiêu dùng chấp nhận được và người chăn nuôi cũng chưa đến mức thua lỗ. Giá giảm trong thời điểm này có thể lý giải do nhu cầu tiêu thụ kém trong mùa mưa bão, người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác rẻ hơn để bổ sung dinh dưỡng trong thực đơn hàng ngày. Dự báo nguồn cung thịt heo bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch tả heo châu Phi sẽ khiến giá heo hơi tăng trở lại vào thời điểm cuối năm.