Giá heo hơi hôm nay 22.9.2025: Thấp nhất 55.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
22/09/2025 07:58 GMT+7

Giá heo hơi đầu tuần có vẻ ảm đạm, xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc.

Giá heo hơi hôm nay 22.9.2025: Thấp nhất 55.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo thường giảm trong mùa mưa bão và tháng Trung thu

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg, tạm thời ngừng đà giảm sau khi rớt 1.000 đồng/kg vào cuối tuần trước. Hiện giá heo hơi tại các tỉnh, thành như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Một số tỉnh có mức giá thấp hơn gồm: Lạng Sơn, Ninh Bình, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La duy trì 56.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc nằm trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg, cho thấy thị trường tiêu thụ đang khá trầm lắng.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi dao động từ 55.000 - 59.000 đồng/kg, mặc dù chưa có sự biến động đáng kể nhưng khu vực này xuất hiện khá nhiều địa phương có giá heo hơi ở mức thấp nhất cả nước ở thời điểm hiện tại là 55.000 đồng/kg. Trong đó gồm có các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị giữ mức giá 55.000 đồng/kg từ nhiều ngày qua. Các địa phương khác có giá thu mua heo hơi cao hơn như tại Huế 56.000 đồng/kg, Đà Nẵng 57.000 đồng/kg; các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk 58.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi ổn định và đang là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước. Cụ thể, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp tiếp tục giữ mức 59.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì 58.000 đồng/kg trong khi Cà Mau 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. 

Theo các chuyên gia chăn nuôi, nhu cầu tiêu thụ thịt heo thường sẽ giảm sút khi vào mùa mưa lũ. Hiện tại, nguồn cung thịt heo trong dân đang giảm sút do dịch bệnh nhưng bù lại có nguồn thịt nhập khẩu với giá rẻ. Dự báo đến những tháng cuối năm khi các dịp lễ hội nhiều hơn thì giá heo có thể sẽ tăng trở lại. 

