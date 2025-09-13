Giữ tổng đàn 31 triệu con, không lo thiếu thịt heo dịp tết

Đó là chia sẻ từ ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khi nhận định về nguồn cung thịt heo dịp tết Nguyên đán 2026, trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi vẫn đang có ở nhiều địa phương.



Không lo thiếu thịt heo dịp tết Nguyên đán 2026 ẢNH: MASAN

Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, cả nước còn 31/34 tỉnh, thành phố có dịch tả heo châu Phi nhưng số lượng xã, ổ dịch mới phát sinh đã giảm mạnh. Nhiều địa phương đã khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan.

Từng là điểm nóng dịch bệnh ở miền Bắc, nhưng đến ngày 10.9, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương này còn 90 phường có dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày; 31 xã, phường qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh.

Từ nay đến tết Nguyên đán 2026 chỉ còn hơn 5 tháng, là thời điểm các hộ chăn nuôi nôn nóng để tái đàn. Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các hộ chăn nuôi chưa vội tái đàn để tránh thiệt hại kép.

Để hỗ trợ người chăn nuôi có heo bán tết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên mới đây đã cử 73 cán bộ có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm đến các xã, phường xử lý ổ dịch, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng bệnh.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương kiểm kê tổng đàn heo hiện có trên địa bàn, đề nghị người chăn nuôi tiêm vắc xin phòng dịch và chỉ tái đàn khi đủ điều kiện an toàn dịch tễ.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho rằng dịch tả heo châu Phi vừa qua chỉ xảy ra ở các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Người chăn nuôi chưa có điều kiện, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học, chưa chủ động tiêm vắc xin phòng dịch.

Còn ở các trại chăn nuôi lớn, quy mô công nghiệp của doanh nghiệp thì "rất hiếm có dịch xảy ra", đàn heo gần như được giữ nguyên. Các doanh nghiệp này đã có kế hoạch để tăng đàn, đảm bảo cung ứng thịt heo trong dịp tết Nguyên đán 2026.

"Chúng ta vẫn duy trì được tổng đàn lợn trên 31 triệu con, dù hiện nay tốc độ tái đàn ở các địa phương còn thấp nhưng cũng không lo xảy ra thiếu thịt heo. Các doanh nghiệp chăn nuôi đủ khả năng cung ứng", ông Đăng nói.

Cũng theo ông Phạm Kim Đăng, bất chấp ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi, nếu so sánh giá lợn hơi và giá thức ăn chăn nuôi, tổng giá thành sản xuất thì người chăn nuôi hiện nay được đảm bảo về lợi nhuận.

Theo khảo sát từ các địa phương, giá heo hơi ở miền Bắc ngày 13.9 dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Một số tỉnh, thành có giá cao nhất như Hải Phòng ở mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Lai Châu, Sơn La có giá thấp hơn, ở mức 57.000 đồng/kg.

Ở miền Trung, giá dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có giá thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Nam, giá heo hơi dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, Tây Ninh và Đồng Tháp có mức giá cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Cũng theo Cục Chăn nuôi và Thú y, chăn nuôi heo nông hộ nhỏ lẻ giảm mạnh từ khi có dịch tả heo châu Phi. Sản lượng thịt heo cung ứng ra thị trường ở khu vực này chỉ còn chiếm 35 - 40%.

Trong khi đó, chăn nuôi theo mô hình hộ chuyên nghiệp, trang trại cung ứng 60 - 65%.