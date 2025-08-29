Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé Tết Nguyên đán 2026, giá chỉ từ 610.000 đồng

Tiểu Hoa
29/08/2025 09:16 GMT+7

Đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán 2026, Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ ngày 3.2.2026 - 2.3.2026, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Cụ thể, giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá từ 1.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1.610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), đáp ứng nhu cầu du xuân và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm mới của du khách những ngày xuân.

Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé Tết Nguyên đán 2026, giá chỉ từ 610.000 đồng - Ảnh 1.

Hành khách có thể đặt vé ngay từ hôm nay tại website tại www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, các phòng vé, đại lý chính thức trên toàn cầu của Vietjet. Với mạng bay phủ khắp Việt Nam và thế giới, Vietjet sẵn sàng phục vụ hành khách du xuân trọn vẹn, khám phá các điểm tham quan tại các nước như đến Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia…

Mua vé Tết càng sớm, giá càng tiết kiệm. Đặt vé ngay hôm nay, về nhà đón Tết sum vầy cùng Vietjet trên những chuyến bay vui vẻ, chuyên chở nụ cười hạnh phúc sum vầy, thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon, thực dưỡng, mang đậm phong vị truyền thống Việt Nam như bánh chưng, phở thìn, bánh mì, cà phê sữa, milo dầm, trà sữa… với sự phục vụ tận tình của phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, dịch vụ từ trái tim cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét.

Vietjet, bay là thích ngay!

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

