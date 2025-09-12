Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chính phủ ủng hộ đề xuất nuôi lợn trong nhà cao tầng

Phan Hậu
Phan Hậu
12/09/2025 14:44 GMT+7

Kiến nghị cho phép doanh nghiệp triển khai nuôi lợn trong nhà cao tầng được Chính phủ đồng ý. Bộ Công an cũng có báo cáo riêng gửi Chính phủ đánh giá nhiều mặt tích cực, khuyến khích và rất ủng hộ mô hình này.

Thông tin về kiến nghị cho phép triển khai nuôi lợn trong nhà cao tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Thủ tướng Chính phủ hồi cuối tháng 7, được ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y chia sẻ tại buổi họp báo Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam (Vietstock) 2025, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức sáng 12.9, tại Hà Nội.

Chính phủ và Bộ Công an ủng hộ nuôi lợn trong nhà cao tầng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mô hình dự án chăn nuôi heo công nghệ cao ở Thanh Hóa của Tập đoàn Xuân Thiện

ẢNH: TĐ XUÂN THIỆN

Ông Dương Tất Thắng thông tin, phản hồi đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ khẳng định "không có quy định cấm nuôi lợn trong nhà cao tầng" và yêu cầu phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ KH-CN đã ban hành tiêu chuẩn về nhà tầng sử dụng nuôi lợn, đây là cơ sở để khuyến khích phát triển mô hình này.

"Nuôi lợn trong nhà cao tầng ở Việt Nam là vấn đề rất mới. Bộ Công an cũng có báo cáo riêng gửi Chính phủ, trong đó đánh giá nhiều mặt tích cực, khuyến khích và ủng hộ mô hình này", ông Thắng nói và cho biết, phía Cục Chăn nuôi và Thú y đã cử đoàn công tác nghiên cứu của mô hình này đang được áp dụng rộng rãi ở Trung Quốc.

Cũng theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, trong Vietstock 2025 sẽ diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM có 2 doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giới thiệu mô hình, ứng dụng công nghệ để nuôi lợn trong nhà cao tầng. Đây là những doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã triển khai nuôi lợn trong nhà cao tầng từ nhiều năm nay, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý dịch bệnh, tối ưu quy trình chăn nuôi, kiểm soát ô nhiễm môi trường...

Ông Thắng nhận định, Việt Nam không có lợi thế đất đai để chăn nuôi, trong khi đó ngành chăn nuôi phải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tiêu dùng thịt lợn ở trong nước. Theo đó, mô hình sẽ giải quyết áp lực về diện tích đất đai. Ngoài ra, các trang trại lợn truyền thống trước đây chưa kiểm soát tốt về môi trường, dịch bệnh và mô hình nuôi lợn trong nhà cao tầng được tích hợp nhiều công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ kiểm soát tổng thể, tốt hơn về dịch bệnh cũng như các yếu tố tác động đến môi trường.


Xem thêm bình luận