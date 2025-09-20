Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 20.9.2025: Nhiều nơi lại về 'vùng nguy hiểm'

Chí Nhân
Chí Nhân
20/09/2025 07:16 GMT+7

Chỉ sau hơn một tuần giảm liên tục, giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành lại về sát mức giá thành chăn nuôi.

Tại miền Bắc, trong suốt tuần này, giá heo hơi đã giảm bình quân 3.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực hiện 56.000 đồng/kg duy trì tại Sơn La, Lai Châu và Lạng Sơn. Các tỉnh thành còn lại phổ biến 57.000 đồng/kg; riêng Hải Phòng và Bắc Ninh cao nhất với 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20.9.2025: Nhiều nơi lại về vùng nguy hiểm- Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm nhanh trong tuần qua khiến một số địa phương quay về sát ngưỡng giá thành chăn nuôi

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự tại miền Trung, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với chỉ 55.000 đồng/kg. Theo nhiều chuyên gia, đây là mức giá gần sát với giá thành chăn nuôi, là "vùng nguy hiểm", có khả năng dẫn tới thua lỗ nếu tiếp tục giảm thêm khi thời gian gần đây, dịch bệnh phát triển mạnh khiến chi phí chăn nuôi gia tăng. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An và Huế có giá heo hơi cũng chỉ 56.000 đồng/kg. Những địa phương còn lại dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi phổ biến ở mức 59.000 đồng/kg; Cà Mau cao nhất khu vực với 60.000 đồng/kg, ngược lại Cần Thơ và Vĩnh Long cùng 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm xuống còn 57.600 đồng/kg. Tuy nhiên, so với thị trường Trung Quốc vẫn cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 125.000 đồng/kg, nạc dăm 167.000 đồng/kg…

