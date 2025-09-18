Giá heo hơi hôm nay 18.9.2025: Giảm nhanh nhiều nơi

Phú Thọ là địa phương có giá heo hơi giảm mạnh nhất khu vực miền Bắc với mức giảm đến 2.000 đồng, xuống 57.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 57.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lào Cai. Mức giá heo hơi thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg duy trì tại Sơn La và Lai Châu. Ngược lại, Bắc Binh và Thái Nguyên cùng 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.



Giá heo hơi giảm nhanh ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự tại miền Trung, nhiều tỉnh thành đồng loạt giảm 1.000 đồng như Thanh Hóa và Nghệ An còn 56.000 đồng/kg; Hà Tĩnh xuống 55.000 đồng/kg bằng với Quảng Trị - mức thấp nhất cả nước hiện tại. Các tỉnh thành khác giữ giá dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng vẫn cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giảm nhanh nhất là Vĩnh Long khi xuống thêm 1.000 đồng còn 58.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ - mức thấp nhất khu vực. Tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng còn 59.000 đồng/kg - cùng mức với An Giang. Riêng TP.HCM và Cà Mau giữ giá 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống 57.700 đồng/kg. Bên cạnh đó, Công ty C.P Việt Nam cũng giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc xuống 57.000 đồng/kg, miền Nam giữ mức 60.000 đồng/kg. Cùng xu hướng, thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm chỉ còn 48.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 112.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…