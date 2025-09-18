Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 18.9.2025: Giảm nhanh nhiều nơi

Chí Nhân
Chí Nhân
18/09/2025 07:09 GMT+7

Giá heo hơi giảm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt ở miền Bắc có nơi giảm tới 2.000 đồng/kg; bên cạnh đó, 'ông lớn' trong ngành cũng giảm.

Phú Thọ là địa phương có giá heo hơi giảm mạnh nhất khu vực miền Bắc với mức giảm đến 2.000 đồng, xuống 57.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 57.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lào Cai. Mức giá heo hơi thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg duy trì tại Sơn La và Lai Châu. Ngược lại, Bắc Binh và Thái Nguyên cùng 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 18.9.2025: Giảm nhanh nhiều nơi - Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm nhanh ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự tại miền Trung, nhiều tỉnh thành đồng loạt giảm 1.000 đồng như Thanh Hóa và Nghệ An còn 56.000 đồng/kg; Hà Tĩnh xuống 55.000 đồng/kg bằng với Quảng Trị - mức thấp nhất cả nước hiện tại. Các tỉnh thành khác giữ giá dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng vẫn cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giảm nhanh nhất là Vĩnh Long khi xuống thêm 1.000 đồng còn 58.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ - mức thấp nhất khu vực. Tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng còn 59.000 đồng/kg - cùng mức với An Giang. Riêng TP.HCM và Cà Mau giữ giá 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống 57.700 đồng/kg. Bên cạnh đó, Công ty C.P Việt Nam cũng giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc xuống 57.000 đồng/kg, miền Nam giữ mức 60.000 đồng/kg. Cùng xu hướng, thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm chỉ còn 48.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 112.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
