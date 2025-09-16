Giá heo hơi hôm nay 16.9.2025: Bất ngờ quay đầu

Giá heo hơi tại miền Bắc giảm hầu hết ở các tỉnh thành. Đáng chú ý, Bắc Ninh giảm đến 2.000 đồng còn 58.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Hưng Yên và Tuyên Quang; các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai còn 58.000 đồng/kg; trong khi Lạng Sơn và Điện Biên 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý Sơn La và Lai Châu giảm xuống mức thấp nhất khu vực xuống 56.000 đồng/kg; Hải Phòng và Phú Thọ giữ được mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; trong khi Ninh Bình và Cao Bằng vẫn giữ giá ngày hôm trước là 59.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm đồng loạt ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự tại miền Trung, mức giảm 2.000 đồng cũng xuất hiện ở Quảng Trị xuống còn 55.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Bên cạnh đó, giá heo hơi ở nhiều địa phương cũng giảm 1.000 đồng gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Gia Lai còn 58.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 57.000 đồng/kg và Huế 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ giá 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các tỉnh thành khác dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường không ghi nhận biến động. Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mốc 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; các địa phương còn lại 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm xuống 58.600 đồng/kg. Cùng xu hướng giảm, thị trường Trung Quốc còn 49.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 128.000 đồng/kg, nạc dăm 169.000 đồng/kg…