Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 16.9.2025: Bất ngờ quay đầu

Chí Nhân
Chí Nhân
16/09/2025 07:07 GMT+7

Giá heo hơi bất ngờ quay đầu giảm ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung với mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc giảm hầu hết ở các tỉnh thành. Đáng chú ý, Bắc Ninh giảm đến 2.000 đồng còn 58.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Hưng Yên và Tuyên Quang; các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai còn 58.000 đồng/kg; trong khi Lạng Sơn và Điện Biên 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý Sơn La và Lai Châu giảm xuống mức thấp nhất khu vực xuống 56.000 đồng/kg; Hải Phòng và Phú Thọ giữ được mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; trong khi Ninh Bình và Cao Bằng vẫn giữ giá ngày hôm trước là 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 16.9.2025: Bất ngờ quay đầu- Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm đồng loạt ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự tại miền Trung, mức giảm 2.000 đồng cũng xuất hiện ở Quảng Trị xuống còn 55.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Bên cạnh đó, giá heo hơi ở nhiều địa phương cũng giảm 1.000 đồng gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Gia Lai còn 58.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 57.000 đồng/kg và Huế 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ giá 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các tỉnh thành khác dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường không ghi nhận biến động. Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mốc 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; các địa phương còn lại 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm xuống 58.600 đồng/kg. Cùng xu hướng giảm, thị trường Trung Quốc còn 49.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 128.000 đồng/kg, nạc dăm 169.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 15.9.2025: Đi ngang chờ động lực mới

Giá heo hơi hôm nay 15.9.2025: Đi ngang chờ động lực mới

Giá heo hơi đi ngang nhờ cung cầu đang cân bằng nhưng các chuyên gia cho rằng, giá thịt heo sẽ tăng trở lại khi dịch bệnh được khống chế.

Giá heo hơi hôm nay 13.9.2025: 'Ông lớn' tăng tiếp

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi giảm Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi quay đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận