Giá heo hơi hôm nay 13.9.2025: 'Ông lớn' tăng tiếp

Chí Nhân
Chí Nhân
13/09/2025 07:45 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng rải rác ở một số tỉnh thành khắp cả nước. Đáng chú ý, 'ông lớn' trong ngành tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán heo hơi ở miền Bắc.

Thị trường miền Bắc ghi nhận tăng giá duy nhất tại Cao Bằng thêm 1.000 đồng, lên 59.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi của nhiều địa phương khác trong khu vực. Trong khi đó, một số tỉnh thành duy trì mốc 60.000 đồng/kg như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang. Ngược lại, Sơn La và Lai Châu giữ giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tiếp tục tăng ở một số tỉnh thành

Giá heo hơi tiếp tục tăng ở một số tỉnh thành

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, Gia Lai là địa phương duy nhất có giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 59.000 đồng/kg, bằng với Lâm Đồng, Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng tiếp tục đứng giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nam bộ lại khá sôi động khi giá heo hơi ở An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; riêng Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mốc 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên mức 59.100 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam tăng giá heo hơi ở miền Bắc thêm 1.000 đồng lên 58.000 đồng/kg còn miền Nam 60.000 đồng/kg. Thêm một điểm đáng chú ý, trong khi giá heo hơi ở Việt Nam liên tục tăng trong 2 tuần qua thì tại thị trường lân cận là Trung Quốc giá lại giảm, hiện xuống dưới 50.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 70.000 đồng/kg. Một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 127.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…

Giá heo hơi hôm nay 12.9.2025: Lùi về mức 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 12.9.2025: Lùi về mức 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi diễn biến khó đoán trong ngày hôm nay, xu hướng tăng giá có dấu hiệu chững lại, có nơi đảo chiều giảm.

Giá heo hơi hôm nay 11.9.2025: Thêm địa phương vượt mốc 60.000 đồng

