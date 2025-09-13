Giá heo hơi hôm nay 13.9.2025: 'Ông lớn' tăng tiếp

Thị trường miền Bắc ghi nhận tăng giá duy nhất tại Cao Bằng thêm 1.000 đồng, lên 59.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi của nhiều địa phương khác trong khu vực. Trong khi đó, một số tỉnh thành duy trì mốc 60.000 đồng/kg như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang. Ngược lại, Sơn La và Lai Châu giữ giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục tăng ở một số tỉnh thành

Tại miền Trung, Gia Lai là địa phương duy nhất có giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 59.000 đồng/kg, bằng với Lâm Đồng, Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng tiếp tục đứng giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nam bộ lại khá sôi động khi giá heo hơi ở An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; riêng Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mốc 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên mức 59.100 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam tăng giá heo hơi ở miền Bắc thêm 1.000 đồng lên 58.000 đồng/kg còn miền Nam 60.000 đồng/kg. Thêm một điểm đáng chú ý, trong khi giá heo hơi ở Việt Nam liên tục tăng trong 2 tuần qua thì tại thị trường lân cận là Trung Quốc giá lại giảm, hiện xuống dưới 50.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 70.000 đồng/kg. Một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 127.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…