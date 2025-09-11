Giá heo hơi hôm nay 11.9.2025: Thêm địa phương vượt mốc 60.000 đồng

Ở miền Bắc, heo hơi tại Hải Phòng tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg, bằng với Phú Thọ và là hai địa phương có giá cao nhất cả nước. Các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang và Bắc Ninh duy trì mốc 60.000 đồng/kg. Ngược lại, Sơn La và Lai Châu đứng ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành khác dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg.



Giá heo hơi một số nơi vượt mốc 60.000 đồng/kg ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, dù liên tục tăng mạnh kể từ đầu tháng nhưng vẫn là nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước, bình quân 57.900 đồng/kg. Đáng chú ý, các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 57.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực và cả nước. Cao nhất khu vực là Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng cùng 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa 58.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam, giá heo hơi có 2 mức: TP.HCM và TP.Cần Thơ cùng Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang 59.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên mức 58.800 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc lên 57.000 đồng/kg còn miền Nam 60.000 đồng/kg.

Trong 8 tháng qua, nhập khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt đạt 1,2 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 102.000 đồng/kg, thịt đùi 114.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 125.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…