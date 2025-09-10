Giá heo hơi hôm nay 10.9.2025: Bật tăng, lên lại mức 60.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng trở lại khi bước vào năm học mới ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá heo hơi hôm nay bật tăng trên cả nước. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố, thu mua phổ biến trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Phú Thọ đạt 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng và Hưng Yên, giá heo hơi đạt 60.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi tăng đồng loạt 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay và thu hẹp khoảng cách với các khu vực khác. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng là những tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 58.000 đồng/kg. Theo sau là Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa với 58.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực 57.000 đồng/kg được ghi nhận ở Quảng Trị, Huế, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở TP.HCM, lên 59.000 đồng/kg. Hiện thị trường đang dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg và đang có xu hướng đi lên sau khi bước vào năm học mới.

Theo Bộ NN-MT, ước tính tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 8.2025 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2024. Dịch tả heo châu Phi bùng phát gây thiệt hại lớn nhưng chủ yếu bùng phát do các hộ, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Trong tháng 8 đã phát sinh 1.100 ổ dịch tả heo châu Phi tại 33/34 tỉnh, thành phố, số heo tiêu hủy từ đầu năm đến nay gần 648.000 con. Trong bối cảnh đó, nguồn thịt nhập khẩu đã tăng mạnh với kim ngạch nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật trong 8 tháng qua đạt 1,21 tỉ USD, tăng 11,4%.