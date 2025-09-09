Giá heo hơi hôm nay 9.9.2025: Tăng mạnh đồng loạt

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng đều khắp các tỉnh thành với từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Điện Biên tăng cao nhất 3.000 đồng lên 57.000 đồng/kg. Nhiều nơi cùng tăng 2.000 đồng như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Phú Thọ lên 59.000 đồng/kg. Cùng mức tăng 2.000 đồng có Tuyên Quang, Lào Cai lên 58.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn và Cao Bằng 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Sơn La tăng 2.000 đồng nhưng mới đạt 56.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực; trong khi Quảng Ninh là tỉnh tăng thấp nhất với 1.000 đồng lên 57.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tăng mạnh đồng loạt khắp cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, nơi có giá heo hơi thấp nhất so với các khu vực khác cũng tưng bừng tăng. Mức tăng lên đến 3.000 đồng ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng đạt 58.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành cùng tăng 2.000 đồng lên 57.000 đồng/kg có Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk; còn Quảng Trị và Đà Nẵng 56.000 đồng/kg. 3 địa phương cùng tăng 1.000 đồng gồm Lâm Đồng lên 58.000 đồng/kg, Khánh Hòa 57.000 đồng/kg và Huế 55.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực.

Nam bộ có mức tăng cao nhất 2.000 đồng ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau lên 60.000 đồng/kg; An Giang đạt 59.000 đồng/kg. Dù chỉ tăng 1.000 đồng nhưng giá heo hơi tại Tây Ninh đạt mốc 60.000 đồng/kg còn thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Vĩnh Long 59.000 đồng. Riêng TP.HCM và Cần Thơ duy trì mức giá cũ tương ứng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên mức 58.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh giá bán heo hơi tăng 2.000 đồng ở miền Bắc lên 56.000 đồng/kg và miền Nam 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 123.000 đồng/kg, thịt đùi 114.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 125.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…