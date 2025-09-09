Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 9.9.2025: Tăng mạnh đồng loạt

Chí Nhân
Chí Nhân
09/09/2025 07:24 GMT+7

Giá heo hơi đồng loạt tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh thành trong cả nước; một số địa phương quay lại mốc 60.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng đều khắp các tỉnh thành với từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Điện Biên tăng cao nhất 3.000 đồng lên 57.000 đồng/kg. Nhiều nơi cùng tăng 2.000 đồng như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Phú Thọ lên 59.000 đồng/kg. Cùng mức tăng 2.000 đồng có Tuyên Quang, Lào Cai lên 58.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn và Cao Bằng 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Sơn La tăng 2.000 đồng nhưng mới đạt 56.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực; trong khi Quảng Ninh là tỉnh tăng thấp nhất với 1.000 đồng lên 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9.9.2025: Tăng mạnh đồng loạt- Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng mạnh đồng loạt khắp cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, nơi có giá heo hơi thấp nhất so với các khu vực khác cũng tưng bừng tăng. Mức tăng lên đến 3.000 đồng ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng đạt 58.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành cùng tăng 2.000 đồng lên 57.000 đồng/kg có Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk; còn Quảng Trị và Đà Nẵng 56.000 đồng/kg. 3 địa phương cùng tăng 1.000 đồng gồm Lâm Đồng lên 58.000 đồng/kg, Khánh Hòa 57.000 đồng/kg và Huế 55.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực.

Nam bộ có mức tăng cao nhất 2.000 đồng ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau lên 60.000 đồng/kg; An Giang đạt 59.000 đồng/kg. Dù chỉ tăng 1.000 đồng nhưng giá heo hơi tại Tây Ninh đạt mốc 60.000 đồng/kg còn thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Vĩnh Long 59.000 đồng. Riêng TP.HCM và Cần Thơ duy trì mức giá cũ tương ứng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên mức 58.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh giá bán heo hơi tăng 2.000 đồng ở miền Bắc lên 56.000 đồng/kg và miền Nam 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt biến động nhẹ như: cốt lết 123.000 đồng/kg, thịt đùi 114.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 125.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 8.9.2025: Duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay 8.9.2025: Duy trì đà tăng

Giá heo hơi giữ đà tăng trong sáng đầu tuần. Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động từ 54.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6.9.2025: Tăng tưng bừng khắp nơi

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng mạnh giá heo hơi tăng đồng loạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận