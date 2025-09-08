Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 8.9.2025: Duy trì đà tăng

Đinh Đang
Đinh Đang
08/09/2025 08:33 GMT+7

Giá heo hơi giữ đà tăng trong sáng đầu tuần. Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động từ 54.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 8.9.2025: Duy trì đà tăng- Ảnh 1.

Giá thịt heo đã tăng trở lại khi nguồn cung nông hộ giảm dần

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở Lào Cai và Quảng Ninh, lên mức 56.000 đồng/kg, cùng giá với Ninh Bình. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Phú Thọ là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Trung, giá heo hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai, cùng 55.000 đồng/kg. Cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi Quảng Trị đạt 54.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng đi lên trong sáng nay, giá heo hơi khu vực miền Nam ghi nhận mức giá 59.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Cần Thơ. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất cả nước. Như vậy, hiện tại giá heo hơi tại thị trường phía nam dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, hầu hết các tỉnh thành giao dịch tại mức 58.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT), toàn quốc đang có dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Trong đó, 4 địa phương gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tây Ninh mỗi tỉnh chỉ còn 1 xã có dịch với tổng số lợn tiêu hủy dưới 100 con; 6 địa phương khác gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, An Giang, TP.Cần Thơ và TP.HCM mỗi địa phương còn từ 3 - 9 xã có dịch với tổng số lợn tiêu hủy dưới 600 con. Có 9 tỉnh bị dịch nặng hơn gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi với diện dịch rộng, xảy ra ở nhiều xã và số heo phải tiêu hủy nhiều (trên 28.000 con). Dịch bệnh xảy ra chủ yếu ở khu vực chăn nuôi nông hộ với số lượng bình quân 7 - 8 con/ hộ nuôi. Từ đầu tháng 8.2025 đến nay, dịch bệnh có xu hướng giảm nhẹ dần.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 6.9.2025: Tăng tưng bừng khắp nơi

Giá heo hơi hôm nay 6.9.2025: Tăng tưng bừng khắp nơi

Giá heo hơi đồng loạt tăng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt nhiều tỉnh thành miền Trung đã thoát khỏi nguy cơ thua lỗ.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận