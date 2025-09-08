Giá heo hơi hôm nay 8.9.2025: Duy trì đà tăng

Giá thịt heo đã tăng trở lại khi nguồn cung nông hộ giảm dần ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở Lào Cai và Quảng Ninh, lên mức 56.000 đồng/kg, cùng giá với Ninh Bình. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Phú Thọ là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Trung, giá heo hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai, cùng 55.000 đồng/kg. Cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi Quảng Trị đạt 54.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng đi lên trong sáng nay, giá heo hơi khu vực miền Nam ghi nhận mức giá 59.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Cần Thơ. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất cả nước. Như vậy, hiện tại giá heo hơi tại thị trường phía nam dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, hầu hết các tỉnh thành giao dịch tại mức 58.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT), toàn quốc đang có dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Trong đó, 4 địa phương gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tây Ninh mỗi tỉnh chỉ còn 1 xã có dịch với tổng số lợn tiêu hủy dưới 100 con; 6 địa phương khác gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, An Giang, TP.Cần Thơ và TP.HCM mỗi địa phương còn từ 3 - 9 xã có dịch với tổng số lợn tiêu hủy dưới 600 con. Có 9 tỉnh bị dịch nặng hơn gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi với diện dịch rộng, xảy ra ở nhiều xã và số heo phải tiêu hủy nhiều (trên 28.000 con). Dịch bệnh xảy ra chủ yếu ở khu vực chăn nuôi nông hộ với số lượng bình quân 7 - 8 con/ hộ nuôi. Từ đầu tháng 8.2025 đến nay, dịch bệnh có xu hướng giảm nhẹ dần.