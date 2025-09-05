Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 5.9.2025: Tăng đều trên cả nước

Đinh Đang
Đinh Đang
05/09/2025 09:07 GMT+7

Giá heo hơi đã bật tăng trở lại trong ngày khai giảng năm học mới với mức tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 5.9.2025: Tăng đều trên cả nước- Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng trở lại khi năm học mới bắt đầu

ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Theo đó, heo hơi tại Hà Nội và Hải Phòng đạt 57.000 đồng/kg; Thái Nguyên 56.000 đồng/kg; Quảng Ninh và Lào Cai lên 55.000 đồng/kg; Lai Châu và Điện Biên giao dịch tại mức 54.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng đồng loạt tăng ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong sáng nay với mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng 53.000 đồng/kg; Nghệ An, Thanh Hóa, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk lên 54.000 đồng/kg.

Tương tự hai khu vực trên, giá heo hơi tại thị trường phía nam hôm nay tăng nhẹ tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, lần lượt 58.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía nam đang dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, Cà Mau, Đồng Tháp và Cần Thơ là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 58.000 đồng/kg.

Thị trường thịt heo bật tăng trở lại do năm học mới đã khai giảng trên cả nước, nhu cầu tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể tăng lên. Trong khi đó, nguồn cung thịt heo tại các nông hộ đã suy giảm sau đợt dịch tả heo châu Phi lan rộng. Dự báo từ đây đến cuối năm giá thịt heo sẽ dần tăng trở lại vì nhu cầu tiêu thụ cuối năm sẽ tăng cao hơn.

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Bình luận (0)

