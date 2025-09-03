Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 3.9.2025: Giữ ổn định ở vùng giá thấp

Đinh Đang
Đinh Đang
03/09/2025 08:06 GMT+7

Giá heo hơi kéo dài xu hướng đi ngang trên cả nước, giao dịch trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3.9.2025: Giữ ổn định ở vùng giá thấp- Ảnh 1.

Giá thịt heo giữ bình ổn sau kỳ nghỉ lễ 2.9

ẢNH: Đ.Đ

Sáng nay 3.9, giá heo hơi đi ngang tại thị trường phía bắc. Theo đó, khu vực này đang thu mua heo hơi từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Cụ thể, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg tại Lai Châu và Điện Biên.

Thị trường heo hơi miền Trung cũng duy trì xu hướng đi ngang sau kỳ nghỉ lễ. Hiện tại, giá heo hơi các tỉnh, thành phố trong khu vực này có sự chênh lệch khá lớn, dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi tại Khánh Hòa 55.000 đồng/kg; Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đang mua bán heo hơi 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Các địa phương còn lại trong vùng duy trì giá bán từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Ở thị trường phía nam, giá heo hơi cũng đồng loạt chững lại, dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, Cà Mau và Cần Thơ là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 58.000 đồng/kg. Mức 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang; Vĩnh Long 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước đang tiếp tục giữ mức bình ổn trong kỳ nghỉ lễ, bình quân cả nước đang ở mức 55.000 đồng/kg, thấp nhất tính từ thời điểm tháng 1.2024. Dự báo trong thời gian tới khi đàn heo bán chạy dịch giảm đi, nguồn cung khan hiếm thì khả năng giá heo sẽ tăng trở lại. 

