Giá heo hơi hôm nay 1.9.2025: Tăng nhẹ

Chí Nhân
Chí Nhân
01/09/2025 08:36 GMT+7

Giá heo hơi tăng nhẹ một vài nơi nhờ sức tiêu thụ tăng trong đợt nghỉ lễ kéo dài.

Đợt lễ lớn kéo dài, kèm theo các hoạt động lễ hội, sum họp gia đình và du lịch phát triển khiến sức tiêu thụ tăng, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu như thịt heo. Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng tại một số địa phương, lên 56.000 đồng/kg như Hưng Yên và Ninh Bình, bằng với Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ. Ngược lại, thấp nhất 53.000 đồng/kg ghi nhận ở Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá trong khoảng từ 54.000 - 55.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay 1.9.2025: Tăng nhẹ- Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng nhẹ ở một số nơi

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, sức tiêu thụ không được cải thiện vì dịch bệnh nên giá heo hơi vẫn ở mức thấp hơn giá thành như Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, chỉ với 51.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg và Khánh Hòa 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trên ngưỡng giá thành chăn nuôi từ 52.000 - 53.000 đồng/kg như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tình hình thị trường miền Nam tương đối lạc quan, giá heo hơi duy trì mức khá cao tại Cần Thơ và Cà Mau với 58.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Ngược lại, Vĩnh Long thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 54.900 đồng/kg; còn tại thị trường Trung Quốc khoảng 51.000 đồng/kg. 

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 112.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 166.000 đồng/kg… 


