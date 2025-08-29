Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 29.8.2025: Tăng nhẹ

Đinh Đang
Đinh Đang
29/08/2025 08:51 GMT+7

Giá heo hơi tăng nhẹ trở lại ở thị trường phía bắc do nhu cầu tăng cao trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Giá heo hơi hôm nay 29.8.2025: Tăng nhẹ- Ảnh 1.

Nguồn cung thịt heo ở các chợ đầu mối tăng nhanh

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đảo chiều tăng. Trong đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg và đạt 56.000 đồng/kg. Cùng mức tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi Sơn La 54.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi vẫn giữ ổn định trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi thị trường phía bắc dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi tăng trở lại ở khu vực này nhiều khả năng do nhu cầu tích trữ thực phẩm tăng cao trước kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị đón một lượng du khách đổ về TP.Hà Nội.  

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Theo đó, các thương lái khu vực này đang thu mua heo hơi từ 51.000 - 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đang giao dịch tại mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi phía nam cũng duy trì trạng thái đi ngang trong sáng nay, dao động từ 52.000 - 58.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, với mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Cần Thơ. Theo sau đó là TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang với giá heo hơi đạt 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 54.800 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất từ thời điểm đầu năm 2024 đến nay. Với mức giá này, người chăn nuôi nhỏ lẻ nằm trong ngưỡng thua lỗ. Nguyên nhân do dịch tả heo châu Phi chưa được khống chế và nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ đang được đưa về khá nhiều. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 28.8.2025: Xuống dưới giá thành

Giá heo hơi hôm nay 28.8.2025: Xuống dưới giá thành

Giá heo hơi một số nơi đã rớt xuống dưới giá thành và người chăn nuôi đối mặt với tình trạng thua lỗ. Đáng chú ý, tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận