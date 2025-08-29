Giá heo hơi hôm nay 29.8.2025: Tăng nhẹ

Nguồn cung thịt heo ở các chợ đầu mối tăng nhanh ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đảo chiều tăng. Trong đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg và đạt 56.000 đồng/kg. Cùng mức tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi Sơn La 54.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi vẫn giữ ổn định trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi thị trường phía bắc dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi tăng trở lại ở khu vực này nhiều khả năng do nhu cầu tích trữ thực phẩm tăng cao trước kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị đón một lượng du khách đổ về TP.Hà Nội.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Theo đó, các thương lái khu vực này đang thu mua heo hơi từ 51.000 - 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đang giao dịch tại mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi phía nam cũng duy trì trạng thái đi ngang trong sáng nay, dao động từ 52.000 - 58.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, với mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Cần Thơ. Theo sau đó là TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang với giá heo hơi đạt 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 54.800 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất từ thời điểm đầu năm 2024 đến nay. Với mức giá này, người chăn nuôi nhỏ lẻ nằm trong ngưỡng thua lỗ. Nguyên nhân do dịch tả heo châu Phi chưa được khống chế và nguồn thịt nhập khẩu giá rẻ đang được đưa về khá nhiều.